В Польше пьяный украинец устроил масштабное ДТП

ДТП в Польше / Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim

В Польше произошло серьезное ДТП с участием грузового автомобиля. Как оказалось, его водитель гражданин Украины и находился в нетрезвом состоянии.

Как сообщает пресс-центр спасательной службы Польши, это случилось во вторник, 16 ноября в населенном пункте Котово Великопольского воеводства.

Автомобиль двигался по трассе государственного значения, где слетел с дороги в месте строительства нового моста и частично упал в речку.

Водитель грузовика, гражданин Украины, находился в состоянии алкогольного опьянения - тест показал наличие у него в крови более 2 промилле. Сам он серьезных травм не получил и его жизни ничего не угрожает.

Грузовик перевозил сельскохозяйственную технику, ущерб от аварии оценивается примерно в 1 млн. злотых - это более 7 млрд гривен. Сюда также входит повреждение нового моста.

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Кроме этого, в результате происшествия произошла утечка дизельного топлива в реку - сейчас специалисты выясняют степень загрязнения.

Напомним, ранее в Польском городе Шамотулы 24-летний украинец будучи в состоянии алкогольного опьянения, сбил людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Один из пешеходов погиб, а другой получил тяжелые травмы.

Также ранее в Снятине на Прикарпатье произошло ДТП с участием автомобиля патрульных. Под колеса попала женщина с полуторагодовалым ребенком. Пострадавших госпитализировали.

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