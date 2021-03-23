Смертельное ДТП в Польше: украинка в очень тяжелом состоянии

После смертельной аварии в Польше украинке светит операция / podkarpacka.policja.gov.pl

После смертельного ДТП в Польше, в которое попал автобус с гражданами Украины, в больницах остаются пять украинцев.

Состояние одной женщины очень тяжелое, во вторник, 23 марта, ее планируют прооперировать, рассказал генконсул украинского государства в Люблине Василий Павлюк в эфире канала Украина 24.

Дипломат добавил, что состояние остальных пострадавших нетяжелое, есть переломы, но нет угрозы жизни.

"…Ей сегодня должны делать операцию в Жешуве, ее вчера (в понедельник, 22 марта, – Ред.) перевезли из Перемышля в Жешув", – поделился Павлюк.

Генконсул также сообщил, что вчера на Родину отправили четырех пострадавших в аварии. По его словам, наши соотечественники в результате аварии получили ушибы, и их можно было транспортировать.

Напомним, в Польше 22 марта автобус, в котором ехали украинцы, попал в аварию на трассе А4 возле села Кашичи в Подкарпатском воеводстве, пострадали девять человек.

В аварию попал автобус, который ехал из Киева по маршруту Вроцлав – Черновцы – он выехал с дороги, наехал на заградительные барьеры, а потом вылетел в кювет.

В результате ДТП в Польше погиб второй водитель автобуса, который не находился за рулем. Вел автобус 23-летний парен. По сведениям правоохранителей, водитель был в трезвом состоянии.

Смертельное ДТП в Польше 6 марта – что произошло

В начале марта в Польше произошла авария, в которой погибли пять граждан Украины, а десятки – были госпитализированы.

Авария случилась у пограничного пункта пропуска Корчева – Краковец. Автобус сообщением Познань – Херсон, который вез 57 украинцев, врезался в энергопоглощающий барьер, перевернулся и рухнул в канаву.

Возможная причина ДТП – водитель не справился с управлением.