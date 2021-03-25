В Польше изменилось число жертв серьезного ДТП с украинцами

В Польше изменилось число жертв крупного ДТП с украинцами / nowiny24.pl

Количество украинцев, которые погибли в дорожно-транспортном происшествии в Польше 6 марта, возросло до шести. Об этом сообщил портал РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря украинского МИД Олега Николенко.

По его информации, накануне в больнице польского города Жешув скончался пострадавший в результате ДТП гражданин Украины

"Его семья осведомлена, сейчас решается вопрос репатриации тела в Украину. Таким образом, количество погибших в той аварии возросло до шести человек", ‒ отметил Николенко.

Спикер МИД добавил, что в польских больницах остаются двое украинцев, которые пострадали в ДТП, в том числе женщина в тяжелом состоянии.

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ДТП в Польше 6 марта ‒ о чем ранее сообщал Главред: