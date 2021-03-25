В Польше изменилось число жертв серьезного ДТП с украинцами

Как заявил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко, в больничной палате в польском городе Жешув скончался пострадавший в ДТП украинец.
Количество украинцев, которые погибли в дорожно-транспортном происшествии в Польше 6 марта, возросло до шести. Об этом сообщил портал РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря украинского МИД Олега Николенко.
По его информации, накануне в больнице польского города Жешув скончался пострадавший в результате ДТП гражданин Украины
"Его семья осведомлена, сейчас решается вопрос репатриации тела в Украину. Таким образом, количество погибших в той аварии возросло до шести человек", ‒ отметил Николенко.
Спикер МИД добавил, что в польских больницах остаются двое украинцев, которые пострадали в ДТП, в том числе женщина в тяжелом состоянии.
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ДТП в Польше 6 марта ‒ о чем ранее сообщал Главред:
- Украинский автобус, который выполнял рейс Познань-Херсон, оказался в эпицентре ДТП в ночь на 6 марта на польской автостраде А4.
- В автобусе ехали 57 человек (в том числе двое водителей). В результате ДТП погибли пятеро людей. 26 пассажиров были госпитализированы, четверо ‒ в тяжелом состоянии.
- В спасательной операции участвовали около сотни пожарных, полицейских и фельдшеров. На место происшествия для перевозки раненых прибыли два вертолета.
- Как сообщал позднее генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк, в Польше возникли проблемы с лечением двух украинцев, которые пострадали в результате смертельного ДТП. Как рассказал дипломат, у украинцев отсутствовала медицинская страховка.
Автор: Дмитрий Видоменко