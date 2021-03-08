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ДТП в Польше: родные опознают жертв и сами ищут пострадавших

8 марта 2021, 15:41
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В больницах Подкарпатского воеводства остаются 25 пострадавших украинцев.

В Польше разбился автобус с украинцами / tvn24.pl

Родственники жертв смертельного ДТП с автобусом в Польше опознали уже четыре из пяти тел. При этом ближайшие родственники пятой жертвы вскоре должны прибыть в Перемышль.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на слова генерального консула Украины в Люблине Василия Павлюка, в больницах Подкарпатского воеводства сейчас находятся 25 украинцев.

"На данный момент в больницах остаются 25 человек, пока никого не выписывают. Состояние здоровья пострадавших уточняется", — сообщил Павлюк.

По его словам, если прокуратура предоставит все подтверждающие документы о смерти граждан Украины, то транспортировки тел в Украину может начаться уже завтра.

Как родные ищут пострадавших в ДТП

Родным украинки Анастасии Кочетковой не сообщили, что она может находиться в польской больнице в коме, хотя ее имя значится в списке пассажиров, сообщает Е.

В консульстве подтвердили, что Анастасия была в числе тех, кто покупал билет на данный автобус. Там указывается фамилия пассажира, ведь пересекается граница. Консул сказал, что не знает, в какой она больнице, потому что эвакуировали десятки пострадавших людей и развозили в разные госпитале.

Читайте такжеПоявились новые данные о раненых в ДТП в Польше и свидетельства очевидцевРодные начали обзванивать больницы и распространять фотографию Анастасии. И похожую на нее девушку санитар узнал в одной из больниц Перемышля. Она в коме.

"У нее забинтовано лицо. Она в реанимации, в коме, но жива. Тогда же позвонил консул и сказал, что все же есть вероятность, что эта девочка – Настя. Чтобы ее опознать, сказали маме срочно выезжать в Польшу", – рассказала подруга девушки.

Маме Анастасии предоставили консульское сопровождение и пообещали пропустить в реанимацию, несмотря на то что больница работает в закрытом режиме.

Читайте такжеВ Польше рассказали, что грозит водителю автобуса за смертельное ДТП

Смертельное ДТП с украинцами в Польше:

  • 6 марта в Польше недалеко от местности Кашице произошло ДТП с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Познань - Херсон.
  • Погибли 5 украинцев. Всего в салоне было 57 граждан Украины.
  • Информация о шестом погибшем в результате автокатастрофы в Польше не подтвердилась.
  • 10 человек находятся в тяжелом состоянии.
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