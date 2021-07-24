Жуткое ДТП с автобусом в Польше: стало известно о погибшем украинце

Еще четверо украинских заробитчан находятся в больнице.
Один украинец погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Польше.
О жертве страшной аврии рассказал в эфире канала Украина 24 советник посланник посольства Украины в Польше Олег Куць.
Напомним, вблизи города Радомско, Лодзинское воеводство, в Польше в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семеро граждан Украины.
"24.07.21 вблизи г.Радомско, Лодзинское воеводство, произошло ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen Transporter и легкового автомобиля Ниссан. В результате ДТП пострадали 7 граждан Украины, которых доставили в медицинские учреждения в Лодзь, Радомско, Пётркув-Трыбунальский и Ченстохове", - сообщает посольство Украины в Польше в Twitter.
В посольстве отметили, что по состоянию на 16:00 в медицинских учреждениях находятся 6 граждан Украины, 1 гражданин выписан из больницы.
"Оказывается необходимая консульская помощь. Дело находится на контроле посольства, ГКУ в Кракове и Департамента Консульской службы МИД Украины", - говорится в сообщении.
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Ранее в Польше автобус с украинцами попал в жуткое смертельное ДТП. Автобус, который следовал по маршруту Познань-Херсон, ударился об энергопоглощающий барьер, перевернулся и упал в канаву.