УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Епископу от удара оторвало ногу: появились подробности страшного смертельного ДТП в Луцке

15 ноября 2021, 21:33

60-летнего прохожего в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу.

ДТП в Луцке
ДТП в Луцке / Нацполиция

В центре Луцка случилось страшное смертельно ДТП. Пьяный водитель на хорошо освещенной улице сбил пешехода.

Автомобиль на большой скорости занесло на тротуар. Там же проходил 60-летний мужчина. От полученных травм он скончался в больнице. Водитель после наезда пытался скрыться.

Как сообщает ТСН, в нескольких метрах от места аварии его догнали патрульные и случайные прохожие.

"Водителя проверили и на месте происшествия, и в наркодиспансере — у него была превышенная в шесть раз норма алкоголя в крови", — отметили в полиции.

60-летнего прохожего в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. От удара автомобиля мужчине почти оторвало ногу и он потерял много крови.

Реклама

Спасти потерпевшего медикам не удалось. Через несколько часов он умер. Выяснилось, что это известный на Волыни священник Олег Ведмеденко. Он был епископом Волынским и Галицким Украинской апостольской православной церкви.

Водитель задержан. Известно, что он из Луцка и ему 22 года. Мужчина ранее уже имел проблемы с законом из-за незаконной торговли и нападения на работников муниципального караула.

Читайте такжеПод Одессой произошло страшное ДТП с участием патрульных: пострадали дети

За ДТП в состоянии алкогольного опьянения водителю грозит до десяти лет заключения. Меру пресечения ему будут выбирать завтра. Погибшего священника похоронят на территории церкви, где он служил.

Как сообщал Главред, Вечером в воскресенье, 14 ноября, в Киеве произошло смертельное ДТП - водителю автомобиля KIA, который работал в службе такси Uber, стало плохо. Он потерял сознание за рулем. В результате транспортное средство отбросило на обочину. В это время в салоне находилась пассажирка.

Читайте также:

viber
ДТП Луцк
Сейчас вы просматриваете новость «Епископу от удара оторвало ногу: появились подробности страшного смертельного ДТП в Луцке». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Киев и четыре области "утонут" в снегу: синоптики назвали дату похолоданияКиев и четыре области "утонут" в снегу: синоптики назвали дату похолодания Лунный гороскоп на неделю 15-21 ноября: расставание, обман или судьбоносная встречаЛунный гороскоп на неделю 15-21 ноября: расставание, обман или судьбоносная встреча Гороскоп на завтра 13 ноября 2021: у Скорпионов опасный день, у Весов – удача в любвиГороскоп на завтра 13 ноября 2021: у Скорпионов опасный день, у Весов – удача в любви Поляки опять взялись за старое, подталкивая Европу к большой войнеПоляки опять взялись за старое, подталкивая Европу к большой войне Путин разразился ультиматумом Украине по Донбассу: хозяин Кремля признал в России товары "ЛДНР"Путин разразился ультиматумом Украине по Донбассу: хозяин Кремля признал в России товары "ЛДНР"
22:00

Франция и Германия пригрозили России тяжелые последствиями - Кулеба

21:48

На Украину резко обрушатся морозы и опасная погодаВидео

21:33

Епископу от удара оторвало ногу: появились подробности страшного смертельного ДТП в ЛуцкеВидео

21:13

Полтавчанка съела на улице живого голубя (видео)Видео

20:59

В Николаеве лиман покрылся подсолнечным масломВидео

Реклама
20:54

Веерных отключений электроэнергии в Украине не будет - ЗеленскийВидео

20:45

Второе дыхание для Слуги народа: зачем назначили Шуляк вместо Корниенкомнение

20:31

В моду на зиму 2022 вошли пуховики божественной красоты, которые согреют в трескучий морозФотоВидео

20:19

Зеленский пообещал вакцинированным украинцам по 1000 грн

20:14

Когда правильное питание вредит: 5 неочевидных фактов, в которые пора перестать верить

19:49

Украина будет участвовать в сертификации Северного потока-2Видео

19:47

Гороскоп на завтра 16 ноября 2021: Овнам – интриги, Девам – вещие сныВидео

19:41

Приметы на 16 ноября: что нельзя делать в день Анны и как не попасть в бедуВидео

19:39

Цены на подсолнечное масло в Украине станут заоблачнымиВидео

19:26

"Детей нужно возвращать за парты": в МОН назвали условие отмены дистанционки в УкраинеВидео

19:25

Цвета счастья и удачи в год Тигра 2022 для каждого знака зодиака

19:10

В Кривом Роге горе-мать оставила 9 своих детей под горсоветом и отправилась устраивать личную жизньВидео

18:59

Магнитная буря накроет всех: чем опасен этот ударВидео

18:58

Соль вместо порошка: в Украине массово продают поддельный стиральный порошокВидео

18:49

Глава МИД Украины Кулеба приглашен на заседание министров стран НАТОВидео

Реклама
18:46

Купил права, а их нет в "Дии": в Луцке парень пожаловался на мошенников в полицию

18:46

София Ротару выступит в Москве после скандального заявления про Крым

18:36

Зеленский внес исправления в ранее введенные санкции СНБОВидео

18:33

ВСК Рады назвала главную причину Иловайской трагедии

18:31

Стало известно, когда киевские школьники вернутся за партыВидео

18:25

Партию "Слуга народа" возглавила Елена Шуляк: что о ней известно

18:19

Военная мощь России как способ самоубийствамнение

18:11

"Деньги на поездку собирали все": дворник из Херсона в ОАЭ стал чемпионом мира по джиу-джитсу

17:53

Накануне решающего матча: что нужно сборной Украины для путевки в плей-офф отбора на ЧМ-2022

17:52

В Украине снова расширили "красную" зонуВидео

17:48

Самый красивый синий новогодний маникюр 2022, от которого сложно оторвать взглядФото

17:42

"Алла или Кристина?": Пугачева удивила поклонников цветущим видом в черном мини

17:37

Как почистить стиральную машинку от грязи, плесени и запаха – простые и действенные советы

17:36

Новая почта запускает необычную услугу и регистрирует новый брендВидео

17:34

Увольнение непривитых от COVID-19 работников в Украине является незаконным - адвокатВидео

17:33

Как связан отказ от соли и сердечно-сосудистые заболевания - ответ медиков

17:32

В Донецкой области дети продали игрушку и сбежали от отчима-тиранаВидео

17:11

Путин разразился ультиматумом Украине по Донбассу: хозяин Кремля признал в России товары "ЛДНР"Видео

17:01

"Валюха" из Сватов Татьяна Кравченко рассказала, как Ивана Будько соблазняла

16:56

Метеорологи прогнозируют в Украине аномальную зимуВидео

Реклама
16:51

В украинском городе с 150-тью тысячами жителей за сутки не зафиксировали ни одного случая COVID-19Видео

16:50

Три области могут выйти из "красной зоны": кто эти счастливчикиВидео

16:42

Кофе станет роскошью: в Украине ожидают резкое подорожания напиткаВидео

16:38

Выход из "красной зоны": Шмыгаль назвал области, где могут отменить локдаунВидео

16:31

Зеленский и Ермак не отменяли спецоперацию по "вагнеровцам", не при чем и Порошенко - ВСКВидео

16:13

Заброс десанта и захват админзданий: РФ тайно отрабатывает удар по Украине – СМИВидео

16:07

Если между Западом и РФ разразится война, Москва может отрезать страны Балтии от НАТО – генерал СШАВидео

15:56

Тарифы на электроэнергию в Украине резко взлетятВидео

15:54

УЗ обновляется в рамках программы Зеленского: в 2022 году компания построит 50 вагонов-зерновозов

15:46

"Вставай, Донбасс": львовский студент постит советские флаги и называет националистов "животными"Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять