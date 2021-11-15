Епископу от удара оторвало ногу: появились подробности страшного смертельного ДТП в Луцке

60-летнего прохожего в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу.
В центре Луцка случилось страшное смертельно ДТП. Пьяный водитель на хорошо освещенной улице сбил пешехода.
Автомобиль на большой скорости занесло на тротуар. Там же проходил 60-летний мужчина. От полученных травм он скончался в больнице. Водитель после наезда пытался скрыться.
Как сообщает ТСН, в нескольких метрах от места аварии его догнали патрульные и случайные прохожие.
"Водителя проверили и на месте происшествия, и в наркодиспансере — у него была превышенная в шесть раз норма алкоголя в крови", — отметили в полиции.
60-летнего прохожего в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. От удара автомобиля мужчине почти оторвало ногу и он потерял много крови.
Спасти потерпевшего медикам не удалось. Через несколько часов он умер. Выяснилось, что это известный на Волыни священник Олег Ведмеденко. Он был епископом Волынским и Галицким Украинской апостольской православной церкви.
Водитель задержан. Известно, что он из Луцка и ему 22 года. Мужчина ранее уже имел проблемы с законом из-за незаконной торговли и нападения на работников муниципального караула.
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За ДТП в состоянии алкогольного опьянения водителю грозит до десяти лет заключения. Меру пресечения ему будут выбирать завтра. Погибшего священника похоронят на территории церкви, где он служил.
Как сообщал Главред, Вечером в воскресенье, 14 ноября, в Киеве произошло смертельное ДТП - водителю автомобиля KIA, который работал в службе такси Uber, стало плохо. Он потерял сознание за рулем. В результате транспортное средство отбросило на обочину. В это время в салоне находилась пассажирка.
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