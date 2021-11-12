В деле ДТП с "мажором" на Infiniti в Харькове появились новые резонансные детали

Специалисты осматривали авто на предмет неисправностей.
Автомобиль Infiniti, за рулем которого 16-летний Николай Харьковский совершил смертельную аварию на проспекте Гагарина в Харькове, имел исправные тормоза.
Таков предварительный вывод экспертов после осмотра машины. Об этом на своей странице в Instagram, сообщила дочь погибшего Анастасия Носова.
Она также опубликовала фото осмотра Infiniti.
По ее словам, специалисты осматривали авто на предмет неисправностей в пятницу, 12 ноября.
Они сделали вывод, что тормозная система не имела неисправностей. В порядке также, по их словам, была и рулевая система Infiniti.
Вместе с тем, как уточнила Носова, далее необходимо получить официальные выводы о возможных неполадках в авто.
"Что и требовалось доказать. Рейка рулевая вращается, суппорта прижимают колодки к дискам. И диски и колодки нулевые", – сказано в сообщении Анастасии.
ДТП с Infiniti в Харькове
Напомним, что столкновение произошло на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской. На записях с камер видеонаблюдения видно, что водитель Infiniti пролетел на красный свет, после чего врезался в Chevrolet. Водитель второй машины погиб на месте. Парень и его пассажиры попали в больницу.
27 октября 16-летнему Николаю объявили подозрение. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. 28 октября суд избрал парню меру пресечения — 60 суток ареста без права внесения залога.
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