В деле ДТП с "мажором" на Infiniti в Харькове появились новые резонансные детали

ДТП в Харькове / instagram.com/anastasiyanosova_8128/

Автомобиль Infiniti, за рулем которого 16-летний Николай Харьковский совершил смертельную аварию на проспекте Гагарина в Харькове, имел исправные тормоза.

Таков предварительный вывод экспертов после осмотра машины. Об этом на своей странице в Instagram, сообщила дочь погибшего Анастасия Носова.

Она также опубликовала фото осмотра Infiniti.

По ее словам, специалисты осматривали авто на предмет неисправностей в пятницу, 12 ноября.

Они сделали вывод, что тормозная система не имела неисправностей. В порядке также, по их словам, была и рулевая система Infiniti.

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Вместе с тем, как уточнила Носова, далее необходимо получить официальные выводы о возможных неполадках в авто.

"Что и требовалось доказать. Рейка рулевая вращается, суппорта прижимают колодки к дискам. И диски и колодки нулевые", – сказано в сообщении Анастасии.

ДТП с Infiniti в Харькове

Напомним, что столкновение произошло на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской. На записях с камер видеонаблюдения видно, что водитель Infiniti пролетел на красный свет, после чего врезался в Chevrolet. Водитель второй машины погиб на месте. Парень и его пассажиры попали в больницу.

27 октября 16-летнему Николаю объявили подозрение. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. 28 октября суд избрал парню меру пресечения — 60 суток ареста без права внесения залога.

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