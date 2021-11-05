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ДТП с Infiniti в Харькове: Венедктова рассказала, кто понесет ответственность за смертельную аварию

5 ноября 2021, 11:01
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Генеральный прокурор Украины высказалась о деле 16-летнего Николая Харьковского.

16-летний Николай Харьковский сейчас находится в СИЗО / соцсети

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, какое наказание может грозить 16-летнему Николаю Харьковскому, который в Харькове устроил смертельное ДТП.

В эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" генпрокурор отметила, что суд может ограничиться семи годами лишения свободы, а к ответственности необходимо привлечь и родителей.

Венедиктова пояснила, что часть 2 статьи 286 (нарушение правил дорожного движения, которое повлекло смерть пострадавшего или тяжелые телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины предусматривает до восьми лет тюрьмы. Однако учитывая, что фигурант несовершеннолетний, суд может ограничиться семи годами.

Читайте также"Не имеем претензий и обид к Коле": сестра пострадавшего в ДТП в Харькове высказалась о ситуации"Что касается Николая Харьковского, который действительно несовершеннолетний, нам надо всем помнить, что за такие преступления несут ответственность не только дети. Он несовершеннолетний — несут ответственность родители и окружение. Нам нравится слово "мажор" или не нравится — это такая же история "каучукова". Что такое "мажор" — это еще нужно понимать", — отметила Венедиктова.

Генпрокурор акцентировала на проблеме постоянного неуважения к закону в Украине среди многих граждан, что не может не влиять на воспитание детей

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"То, что у нас постоянно происходит такое неуважение к закону — дерзкое, циничное неуважение к закону, к человеческой жизни (это проблема — Ред.). И наши дети растут именно на таких примерах", — подытожила она.

ДТП с Infiniti Харькове

Напомним, что столкновение произошло на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской. На записях с камер видеонаблюдения видно, что водитель Infiniti пролетел на красный свет, после чего врезался в Chevrolet. Водитель второй машины погиб на месте. Парень и его пассажиры попали в больницу.

27 октября 16-летнему Николаю объявили подозрение. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. 28 октября суд избрал парню меру пресечения — 60 суток ареста без права внесения залога.

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Автор: Сергей Кущ
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ДТП в Харькове Ирина Венедиктова
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