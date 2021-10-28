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16-летний виновник ДТП в Харькове молчит на допросе: в полиции говорят, что доказательств достаточно

28 октября 2021, 08:12
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Сегодня подростку будут избирать меру пресечения.

Пострадавшие в ДТП до сих пор находятся в больнице / скриншот

16-летний водитель, находившийся за рулем Infiniti во время смертельного ДТП в Харькове отказывается сотрудничать со следствием.

Как рассказал заместитель начальника полиции Харьковской области Сергей Чиж в эфире телеканала "Дом", задержанный помещен в изолятор временного содержания, ему следователями и прокурором вручено подозрение.

"Он ничего на допросе не говорит, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины. Это его законное право. Но следствие расценивает это, как нежелание сотрудничать. Возможно, это такая линия защиты от его адвокатов. Но я хочу сказать, что доказательств достаточно", — сказал Чиж.

Читайте такжеДТП в Харькове: прохожий украл телефоны пострадавших с места смертельной аварииТакже у подростка взяты биологические образцы, назначена экспертиза для определения его состояния в момент совершения преступления.

16-летний подросток может избежать наказания

Николай Харьковский, который спровоцировал смертельное дорожно-транспортное происшествие в Харькове, может избежать наказания и попасть под амнистию. Парня могут освободить прямо в зале суда.

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Депутат Харьковского городского совета Игорь Черняк сообщил, что подросток подпадает под амнистию проектом закона об амнистии к 30-й годовщине Независимости Украины. Сейчас этот проект находится на рассмотрении Верховной Рады. Уже вскоре его могут принять.

ДТП в Харькове

Полиция задержала 16-летнего водителя Инфинити, который на большой скорости выехал на красный свет и спровоцировал смертельную аварию в Харькове.

Отец задержанного подростка заявил, что сын не виноват, и его "хотят сделать преступником".

Автор: Сергей Кущ
viber
ДТП в Харькове
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