Устроившего ДТП в Харькове подростка задержали: что грозит 16-летнему лихачу

Пострадавшие в аварии находятся в реанимации / скриншот

В Харькове полиция задержала несовершеннолетнего водителя Infiniti, совершившего смертельное ДТП.

Открыто уголовное производство, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"16-летний водитель Infiniti пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti - двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

У водителей обоих транспортных средств признаков алкогольного опьянения не обнаружено, утверждают в полиции.

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Водитель Infiniti задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему грозит до восьми лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

16-летний подросток устроил смертельную аварию в Харькове

ДТП произошло во вторник, 26 октября, около 20:40 в районе перекрестка улиц Гагарина и Одесской. Автомобиль Infiniti, двигаясь на огромной скорости, врезался в машину марки Chevrolet Aveo - 16-летний подросток за рулем внедорожника пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора.

Ранее мы рассказывали, что в Бериславском районе Херсонской области внедорожник, за рулем которого был 15-летний подросток, слетел с дороги и врезался в дерево. С 6 ребят, которые были в машине, на месте погибли 4. Еще двух 17-летних парней с травмами забрала "скорая".