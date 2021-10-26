15-летний сел за руль Джипа: подробности жуткого ДТП на Херсонщине, унесшего жизни четырех человек

Автомобиль влетел в дерево / Фото Национальная полиция

В Бериславском районе Херсонской области внедорожник, за рулем которого был 15-летний подросток, слетел с дороги и врезался в дерево. С 6 ребят, которые были в машине, на месте погибли 4. Еще двух 17-летних парней с травмами забрала "скорая".

В Сети появилось последнее видео, которое снимали сами ребята перед аварией и выложили в соцсети. На спидометре скорость в 150 километров в час. То, что из шести ребят, ехавших в автомобиле, выжили двое – правоохранители называют чудом, пишет "Обозреватель".

По словам знакомых юношей, в тот день подростки отмечали день рождения одного из них. "Ребята веселились, выпивали, а потом поехали кататься", – рассказывают знакомые. Откуда несовершеннолетние взяли спиртное, почему мчали ночью по трассе и где были их родители, селяне теряются в догадках.

Отмечается, что ребята были из небедных семей, а внедорожник принадлежал дяде одного из них. При этом односельчане говорят, что 15-летний водитель хорошо управлял автомобилем, и его не раз видели за рулем. На слова о том, что трагедии можно было бы избежать, все бурно реагируют: "Дети погибли, а почему – уже неважно". А вот о том, что завтра трагедия может повториться, не хочет думать никто.

Всех четверых ребят похоронили вчера, 25 октября. В полиции произошедшее квалифицировали по ч.3 ст.286, которое предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Реклама

Несмотря на то, что 15-летний водитель скончался сразу после ДТП, к ответственности могут привлечь его мать.

Подростки за рулем: похожий инцидент произошел на Львовщине

Ранее сообщалось, что в селе Рясна-Руская, что под Львовом произошло ДТП, в котором погиб 11-летний мальчик. Как выяснилось, горе-отец пустил за руль своего сына, который не справился с управлением, в результате чего BMW слетел в кювет. Ребенок погиб на месте трагедии.

Родственники говорят, отец своей вины не признает. Утверждают, человек сам садился не раз за руль пьяный и часто заставлял ребенка управлять. И очень гордился тем, что малый рулит сам. Сейчас родные боятся, что человек избежит ответственности, имея связи в правоохранительных органах.