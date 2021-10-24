Страшное ДТП на Херсонщине: водитель-подросток погубил троих несовершеннолетних, еще двое в больнице

Четверо пассажиров умерли на месте / НПУ

В жуткой аварии на Херсонщине причиной которого стал 15-летний подросток, погибли четыре человека.

Как сообщает полиция Херсонской области, еще двое пассажиров фатального авто получили травмы разной степени тяжести.

ДТП случилось этой ночью около 00:40 между селами Давыдов Брод и Малая Александровка Бериславского района.

"В результате столкновения автомобиля Volkswagen Touareg с деревом, водитель и трое пассажиров внедорожника погибли на месте происшествия. Еще двое пассажиров этого же автомобиля – получили травмы различной степени тяжести", - сказано в сообщении.

Копы предварительно выяснили, что за рулем Volkswagen Touareg был 15-летний житель пгт Большая Александровка.

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Кроме того, в салоне автомобиля находились его односельчане 15 и 20 лет, а также 21-летний житель села Новая Калуга. Все они погибли на месте аварии.

Двое других 17-летних пассажиров (жители пгт Большая Александровка), госпитализированы в Большеалександровскую центральную больницу.

Напомним, ранее ужасная трагедия случилась в Ивано-Франковской области. В Калуше в 19:40 мотоциклист на бешеной скорости влетел в мать и маленького ребенка, которые переходили дорогу по "зебре". От удара 6-летняя девочка умерла по дороге в больницу, а мотоциклист не остановился и не вернулся на место ДТП.

Также ранее в Польском городе Шамотулы 24-летний украинец будучи в состоянии алкогольного опьянения, сбил людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Один из пешеходов погиб, а другой получил тяжелые травмы.