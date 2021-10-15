Смертельное ДТП в Калуше: мотоциклист сбил 6-летнюю девочку и скрылся с места аварии

Водитель скрылся с места преступления / НПУ

Накануне ужасная трагедия случилась в Ивано-Франковской области. В Калуше в 19:40 мотоциклист на бешеной скорости влетел в мать и маленького ребенка, которые переходили дорогу по "зебре". От удара 6-летняя девочка умерла по дороге в больницу, а мотоциклист не остановился и не вернулся на место ДТП.

Как сообщили в Нацполиции Ивано-Франковской области, трагедия случилась на ул. Богдана Хмельницкого, девочку отбросило на несколько метров.

Теперь правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и разыскивают водителя мотоцикла.

Позже в Сети жуткие кадры аварии с камер видеонаблюдения.

Напомним, ранее в Польском городе Шамотулы 24-летний украинец будучи в состоянии алкогольного опьянения, сбил людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Один из пешеходов погиб, а другой получил тяжелые травмы.

Также ранее в Польше автобус врезался в грузовик. В результате пострадали пятеро наших соотечественников. Они в больнице.