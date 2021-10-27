ДТП в Харькове: отец виновника сделал первое заявление о трагедии

Отец говорит, что за рулем был другой человек / НПУ

Отец якобы виновного в смертельном ДТП в Харькове - 16-летнего Николая Харьковского - впервые высказался о вчерашней трагедии.

Михаил Харьковский дал комментарий журналисту издания Kharkiv Today.

Еще в начале разговора мужчина обвинил представителей СМИ в попытке заняться черным пиаром, а также попросил общество понять его как отца.

"Вся информация, которая выложена в информационной среде, направлена на то, чтобы сделать из Коли преступника. В машине было еще трое человек, и один из этих человек был за рулем. Никто не хотел его привлекать и искать. Мой сын с места происшествия никуда не делся. Может быть и Николай, а может быть и не Николай был за рулем", - сказал отец водителя-подростка.

Мужчина не оправдывает своего сына и всех причастных к ДТП в том, что случилось.

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Также Михаил Харьковский спросил "почему не было выложено хорошего видео и сказали о человеке только плохое".

"Ничего не наводит на мысль о том, что это все спланированная акция? У него пробита башка, в которой ужасная дырка, и я пытался оставить его в неотложке, у меня ничего абсолютно не получилось", - сказал отец водителя Infiniti. Вместе с этим не ответил на вопрос, кто является настоящим владельцем иномарки. Хотя опроверг информацию о подаче родителями подростка заявления об угоне автомобиля.

"Это заявление было подано официально, из родителей никто этого не заявлял. Заявление было, да, я разговаривал со следователем", - сказал Харьковский-старший.

Напомним, накануне вечером в Харькове на перекрестке проспектов Героев Сталинграда и Гагарина случилось масштабное ДТП, жертвой которого стал один человек - 58-летний водитель Chevrolet Aveo погиб на месте. Еще трое пассажиров автомобилей-участников аварии получили травмы различной степени тяжести.

Также ранее стало известно, что родители виновника в ДТП в разводе. Отец якобы работает на Благовещенском рынке и страдает алкогольной зависимостью, а вот мать живет в Австралии и содержит сына. Именно она и подарила ему дорогостоящую иномарку.

Кроме того, известно, что это не первый случай, когда якобы данный подросток попадает в поле зрения местных жителей из-за своего скандального и неадекватного поведения. В Сети пишут, что еще в 14 лет он расстрелял женщину с ребенком.