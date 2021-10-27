СМИ узнали подробности о родителях подростка, устроившего ДТП в Харькове

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СМИ выяснили, кем являются родители харьковского подростка, который устроил этой ночью смертельное ДТП.

Как пишет Обозреватель, 16-летний Николай Харьковский живет только с отцом. Его родители якобы в разводе и мать находится в Австралии.

Также известно, что отец парня продает мясо на Благовещенском рынке и якобы злоупотребляет спиртными напитками, причем часто уходит в запои.

Содержит парня мать. Именно она и купила ему дорогостоящую иномарку.

Об этом Николай якобы и сам рассказал в переписке в соцсети. Спустя некоторое время в Сети появились скрины.

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Кроме этого, на стенах из харьковских многоэтажек появились угрозы и оскорбления в адрес устроившего смертельное ДТП.

Однако местные жители говорят, что парень там не живет и о нем ничего не знают.

Напомним, ДТП произошло во вторник, 26 октября, около 20:40 в районе перекрестка улиц Гагарина и Одесской. Автомобиль Infiniti, двигаясь на огромной скорости, врезался в машину марки Chevrolet Aveo - 16-летний подросток за рулем внедорожника пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора.

В результате аварии водитель Шевроле погиб на месте, водитель Инфинити и два его пассажира - мужчина и женщина, с травмами оказались в больнице.

Прошлое скандального подростка

По информации СМИ, машину малолетнему виновнику ДТП подарили на днях родители. Судя по кадрам, которые публикуют в Сети, он уже неоднократно нарушат ПДД.

Местные Telegram-каналы пишут, что два года назад в 14 лет он устроил стрельбу из пневматического пистолета в супермаркете. Тогда в ходе конфликта он выстрелил в женщину, после чего направил оружие в сторону ее ребенка.