ДТП в Харькове: появились подробности о состоянии пострадавших

Все пострадавшие в больнице / соцсети

Накануне вечером в Харькове на перекрестке проспектов Героев Сталинграда и Гагарина случилось масштабное ДТП, жертвой которого стал один человек - 58-летний водитель Chevrolet Aveo погиб на месте. Еще трое пассажиров автомобилей-участников аварии получили травмы различной степени тяжести.

Как пишет РБК-Украина, по словам заместителя мэра города Светланы Горбуновой-Рубан, водитель Infiniti - машины-виновника в трагедии - 16-летний парень сильно не пострадал. Медики оказали ему помощь амбулаторно, после чего он уехал домой.

Однако другие пострадавшие из-за водителя Infiniti пассажиры до сих пор в больнице. У всех троих человек множественные травмы.

"Пострадал парень 19 лет - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб головы, вывих плеча, ушиб туловища. На лечении", - сказала Рубан.

Кроме того, известно, что у 16-летней девушки закрытый перелом левого бедра, ушиб мягких тканей головы и туловища.

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У парня 19 лет закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб головы, шеи и закрытый перелом ключицы.

Читайте такжеСтрашное ДТП в Харькове: что известно о виновнике аварииНапомним, ранее стало известно, что родители виновника в ДТП в разводе. Отец якобы работает на Благовещенском рынке и страдает алкогольной зависимостью, а вот мать живет в Австралии и содержит сына. Именно она и подарила ему дорогостоящую иномарку.

Кроме того, известно, что это не первый случай, когда якобы данный подросток попадает в поле зрения местных жителей из-за своего скандального и неадекватного поведения. В Сети пишут, что еще в 14 лет он расстрелял женщину с ребенком.