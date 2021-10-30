"Неужели вы не видите, что это проблема всей страны?": Комаровский высказался о ДТП в Харькове

Педиатр эмоционально высказался о трагедии / коллаж Главред

В смертельной аварии в Харькове, которую устроил 16-летний подросток, есть вина родителей. Об этом заявил доктор Евгений Комаровский.

Педиатр в эфире "Украина 24" озвучил мнение, что взрослые в Украине - это глобальная проблема, а не только конкретной семьи Николая Харьковского.

"Неужели вы не видите, что это проблема всей страны? Дети не копируют поведение взрослых, дети взрослых вообще не видят. Взрослые добывают средства к существованию, бабушки выживают, дедушки уже умерли давным-давно. Дети видят образцы, что такое хорошо, что такое плохо не в школе. Они их видят в "Тик-токе", в социальных сетях, в понтах. Дети оценивают успех в жизни количеством лайков в "Инстаграме", - пояснил Комаровский.

Доктор подчеркнул, что на происходящее должны повлиять политики, а ситуация в педагогике требует "немедленного созыва Совета национальной безопасности и обороны в расширенном составе".

Читайте такжеЖуткое ДТП в Харькове: подозреваемый заявил о потере памяти"Еще один вариант, что очень важно - мы должны понимать раз и навсегда, что у человека, который совершит что-то подобное хоть на чуть-чуть, должно быть абсолютное понимание того, что он сядет. Давят те, кто в "Инфинити", под колесами оказываются те, кто слабее, беднее. Сплошь и рядом не могут себя защитить. Надо чтобы в поддержку пострадавших был постоянно действующий фонд, чтобы все помогали... Чтобы такой подонок знал, что он от ответственности не уйдет, потому что у пострадавших будут самые лучшие, самые крутые адвокаты", — эмоционально заявил Комаровский.

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ДТП с участием подростка в Харькове

Вечером 26 октября в Харькове на перекрестке проспекта Гагарина и Одесской автомобиль Infiniti протаранил Chevrolet, поскольку его водитель проигнорировал красный сигнал светофора. За рулем оказался 16-летний парень. В результате аварии погиб, еще трое получили травмы.