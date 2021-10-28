ДТП в Харькове: находившаяся в Infiniti девушка рассказала, что происходило в авто перед аварией

ДТП в Харькове / Суспильне

16-летняя Елизавета Дусик, которая пострадала в ДТП в Харькове рассказала, кто был за рулем авто.

Подросток уже дала показания в полиции и заявила, что за рулем авто Infiniti был Николай Харьковский.

Со слов матери Натальи Дусик, ее дочь сидела на переднем сидении. Сзади сидели двое ее друзей – Михаил и Валерий,

"Конечно, за рулем был он. Мы даже написали показания. Она сидела впереди на пассажирском сиденье рядом с ним", – говорила женщина, передает Newsroom.

С ее слов, дочь оказалась в машине по случайности. Харьковский – общий знакомый, а не ее парень, как пишу в Сети.

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"Из-за этого ей приходят угрозы. Люди, думают, что аварию спровоцировал ее парень, потому желают ей смерти. При этом ни сам Николай, ни его семья на контакт не выходили и ничего не просили. Ни помощи, ни угроз от них не было", – отмечала Дусик.

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Мать добавила, что дочь с переломом ноги поместили в областную больницу под наблюдение травматолога.

Смертельное ДТП в Харькове / t.me/kharkiv

Дусик сказала, что уже на лекарства было потрачено 8 тысяч гривен.

Резонансное ДТП в Харькове

Вечером 26 октября в Харькове на перекрестке проспекта Гагарина и Одесской автомобиль Infiniti протаранил Chevrolet, поскольку его водитель проигнорировал красный сигнал светофора. За рулем оказался 16-летний парень, именуемый в городе местным "мажором".

Его задержали в порядке 208 статьи Уголовно-процессуального кодекса Украины. Водителю Infiniti грозит до 8 лет тюремного заключения с лишением права водить транспортным средством до трех лет.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта лицами, которое управляют транспортными средствами) УКУ. Следственные действия продолжаются.

В четверг, 28 октября, в Киевском районном суде Харькова избрали меру пресечения 16-летнему водителю Инфинити Николаю Харьковскому, который устроил жуткое ДТП.

Ходатайство прокуратуры суд удовлетворил. Ближайшие 60 суток подросток проведет в следственном изоляторе.