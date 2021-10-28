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ДТП в Харькове: 16-летнему водителю Инфинити избрали меру пресечения

28 октября 2021, 11:26
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Адвокат просила для него круглосуточный домашний арест.

Николай Харьковский устроил смертельную аварию в Харькове/ скриншот заседания суда в Харькове

В четверг, 28 октября, в Киевском районном суде Харькова избрали меру пресечения 16-летнему водителю Инфинити Николаю Харьковскому, который устроил жуткое ДТП.

Защита попросила отправить Николая под круглосуточный домашний арест. Сторона обвинения в свою очередь настаивала на помещении Харьковского в СИЗО без права выхода под залог, сообщает Главред со ссылкой на трансляцию из зала суда.

В ходе суда на Николая Харьковского завели ещё одно уголовное дело

Прокурор рассказал, что 16-летний водитель Infiniti назывался другим именем, говорил чужой адрес и пытался покинуть больницу после ДТП. В туалете позвонил в полицию и сказал, что автомобиль угнали.

Ходатайство прокуратуры суд удовлетворил. Ближайшие 60 суток подросток проведет в следственном изоляторе.

ДТП в Харькове

Полиция задержала 16-летнего водителя Инфинити, который на большой скорости выехал на красный свет и спровоцировал смертельную аварию в Харькове. Он отказывался сотрудничать со следствием.

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Отец задержанного подростка заявил, что сын не виноват, и его "хотят сделать преступником".

Мужчина обвинил представителей СМИ в попытке заняться черным пиаром, а также попросил общество понять его как отца.

Читайте такжеРезонансное ДТП в Харькове: дочь погибшего записала эмоциональное обращение"Вся информация, которая выложена в информационной среде, направлена на то, чтобы сделать из Коли преступника. В машине было еще трое человек, и один из этих человек был за рулем. Никто не хотел его привлекать и искать. Мой сын с места происшествия никуда не делся. Может быть и Николай, а может быть и не Николай был за рулем", - сказал отец водителя-подростка.

Автор: Сергей Кущ
viber
ДТП в Харькове
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