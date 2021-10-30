"Я – мажор, вы – бомжи": всплыли шокирующие факты о виновнике смертельного ДТП в Харькове

Николай Харьковский в суде / KHARKIV Today

Виновник смертельной аварии в Харькове Николай Харьковский ранее попадал в поле зрения правоохранителей. Он уже имеет судебный приговор (условный срок) за нападение с пневматическим оружием на Ольгу Васильеву с 19-летним сыном в одном из супермаркетов.

Вместе с тем семья харьковского мажора до сих пор не начала выплаты определенных решением суда компенсаций пострадавшим, сообщает Obozrevatel.

Ранее суд признал виновным Николая Харьковского в нанесение тяжких телесных повреждений женщине и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы. Но от отбывания наказания подростка освободили с испытательным сроком на год.

Условный срок для мажора: что случилось в Харькове

Конфликт между Васильевой и Харьковским произошел в ноябре 2019 года после того как женщина увидела в телефоне своей 13-летней дочери сообщения парня, который в хамской манере требовал от девочки, чтобы та пошла с ним гулять.

Когда мать с сыном пришли в один из супермаркетов они увидели Николая Харьковского. На попытки разобраться и выяснить, почему он достает ее дочку, женщина услышала оскорбления. Подросток обложил женщину и ее сына матом, сказал, что они бомжи, а он мажор...

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Когда Васильева, ее сын и 14-летний Николай Харьковский прошли к эскалатору, подросток якобы пытался столкнуть женщину, однако ее старший сын оттолкнул руку "мажора".

После этого Харьковский достал пневматический пистолет и стал стрелять – в головы. В лица.

Адвокат Анна Куляшова рассказала, что на каждом заседании суда по этому делу Николай... улыбался.

"Ни тени раскаяния, страха, сожаления... Ноль. Мальчик все время улыбался. А вот его папа вел себя агрессивно. Говорил, что мои подзащитные сами виноваты, зачем пошли разговаривать. И что его сын ни в чем не виноват", – поделилась адвокат.

Смертельное ДТП в Харькове

Вечером 26 октября в Харькове на перекрестке проспекта Гагарина и Одесской автомобиль Infiniti протаранил Chevrolet, поскольку его водитель проигнорировал красный сигнал светофора. За рулем оказался 16-летний парень, именуемый в городе местным "мажором".

Его задержали в порядке 208 статьи Уголовно-процессуального кодекса Украины. Водителю Infiniti грозит до 8 лет тюремного заключения с лишением права водить транспортным средством до трех лет.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта лицами, которое управляют транспортными средствами) УКУ. Следственные действия продолжаются.

В четверг, 28 октября, в Киевском районном суде Харькова избрали меру пресечения 16-летнему водителю Инфинити Николаю Харьковскому, который устроил жуткое ДТП.

Ходатайство прокуратуры суд удовлетворил. Ближайшие 60 суток подросток проведет в следственном изоляторе.