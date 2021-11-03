Смертельное ДТП в Харькове: 16-летний подозреваемый отказался от анализа крови

Николай Харьковский находится в СИЗО / suspilne.media

16-летний Николай Харьковский, который подозревается в причастности к смертельному ДТП в Харькове, отказался от добровольной сдачи крови на анализ.

Как сообщил на своей страничке в Facebook представитель семьи погибшего водителя Chevrolet, депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк, сегодняшней день следствием собрано достаточно внушительный объем доказательств, подтверждающих, что за рулем Инфинити находился именно Николай Харьковский.

"По делу очень оперативно был назначен целый ряд необходимых экспертиз. Хотелось бы верить, что они будут проведены в кратчайшие сроки без какой-либо волокиты", - отметил Черняк.

Читайте также"Неужели вы не видите, что это проблема всей страны?": Комаровский высказался о ДТП в ХарьковеПо словам правозащитника, после ДТП Николай Харьковский отказался от добровольной сдачи крови на анализ.

"Безусловно, это - его право по закону. Но у стороны следствия есть право обратиться в суд для принудительного отбора биологических образцов. И пока это право - не реализовано!", - отметил адвокат.

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Почему это важно?

Черняк пишет, что именно анализ крови может полностью исключить отсутствие в организме каких-либо веществ, прямо влияющих на квалификацию преступления.

"Иными словами, проведенный анализ мочи исключает многое, но далеко не всё", - подытожил адвокат.

ДТП в Харькове

Напомним, что столкновение произошло на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской. На записях с камер видеонаблюдения видно, что водитель Infiniti пролетел на красный свет, после чего врезался в Chevrolet. Водитель второй машины погиб на месте. Парень и его пассажиры попали в больницу.

27 октября 16-летнему Николаю объявили подозрение. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. 28 октября суд избрал парню меру пресечения — 60 суток ареста без права внесения залога.

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