Жуткое ДТП в Харькове: подозреваемый заявил о потере памяти

Виновник ДТП якобы не помнит момента аварии / УНИАН

Подростка, который стал виновником смертельной аварии в Харькове, суд отправил под арест. В результате аварии погиб, еще трое получили травмы. В то же время сам подсудимый уверяет: якобы не помнит, как все произошло, сообщает ТСН.

В зал суда 16-летнего подозреваемого завели в наручниках и под конвоем, его лицо закрывал капюшон. Выглядел он уже не так уверенно, как два дня назад. На кадрах, снятых с камер наблюдения, видно: несмотря на красный свет, водитель на бешеной скорости пытается проскочить перекресток, едва не сбивает велосипедиста, пересекающего дорогу по зебре. А дальше — таранит красную легковушку. На кадрах, снятых свидетелями сразу после аварии, видно, что молодой человек выбирается из салона, и хотя рядом лежат тяжело травмированные люди, упорно ищет свой телефон.

"Полностью сожалею, приношу свои извинения потерпевшим", — сказал он во время заседания.

Молодой человек утверждает: легковушка, которая принадлежит его матери, и за рулем которой, как видели свидетели, был он сам, - якобы имела неисправности.

"То, что говорят — машина была вполне исправна — нет. Там были плохие тормоза. И об этом знали на сервисе", — объяснил он.

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Его адвокат Инна Данилова тем временем уверяет: во время столкновения юноша сильно повредил голову. И из-за травмы помнит только удар. Был ли за рулем – якобы вспомнить не может.

"Он говорит, что "силу удара помню, помню, как был удар". Он говорит, что "если действительно я был за рулем, я несу полную ответственность", — отметила она и добавила, что родители подозреваемого — обычные люди.

По ее словам, мать сейчас находится в Германии, а отец — не олигарх, а на базаре рубит мясо.

Резонансное ДТП в Харькове

Вечером 26 октября в Харькове на перекрестке проспекта Гагарина и Одесской автомобиль Infiniti протаранил Chevrolet, поскольку его водитель проигнорировал красный сигнал светофора. За рулем оказался 16-летний парень, именуемый в городе местным "мажором".

Его задержали в порядке 208 статьи Уголовно-процессуального кодекса Украины. Водителю Infiniti грозит до 8 лет тюремного заключения с лишением права водить транспортным средством до трех лет.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта лицами, которое управляют транспортными средствами) УКУ. Следственные действия продолжаются.

В четверг, 28 октября, в Киевском районном суде Харькова избрали меру пресечения 16-летнему водителю Инфинити Николаю Харьковскому, который устроил жуткое ДТП.

Ходатайство прокуратуры суд удовлетворил. Ближайшие 60 суток подросток проведет в следственном изоляторе.