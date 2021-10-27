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ДТП в Харькове: прохожий украл телефоны пострадавших с места смертельной аварии

27 октября 2021, 22:53

"Вор" был без маски и попал на кадры. Теперь его разыскивают правоохранители.

ДТП в Харькове
ДТП в Харькове / Суспильне

В Харькове на месте страшного ДТП, которое произошло на проспекте Гагарина 26 октября, нашлись и те, кто воспользовался возможностью и украл два телефона с места аварии.

В Telegram-канале Харьков 1654 сообщили, что сразу же после того, как на проспекте Гагарина произошла ужасная авария, на месте трагедии собралось много людей.

"Кто-то помогал пострадавшим, кто-то стоял шокированный. Однако нашлись и те, кто воспользовался моментом в свою пользу. Один из прохожих цинично вытащил телефоны потерпевших и украл их", - говорится в сообщении.

"Вор" был без маски и попал на кадры. Теперь его разыскивают правоохранители.

16-летний Николай Харьковский, который был за рулем автомобиля и устроил ДТП, может остаться на свободе. По словам местных жителей, его родители уже делают для этого все возможное.

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О том, что пассажиров Infiniti пытаются подкупить, открыто заявил в Instagram руководитель организации "Хантерс-Харьков" Станислав Жадан. Он сослался на сестру одного из пострадавших в аварии.

"Чтобы вы понимали ущербность виновников этого ДТП, мы вышли на связь с сестрой одного из ребят, который находился в машине… Насколько нам известно, предлагают огромные деньги для того, чтобы один из пассажиров этой машины взял вину на себя вместо водителя", – рассказал Жадан.

Парней якобы просят заявить, что за рулем Infiniti был кто-то из них, а не 16-летний Николай Харьковский.

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Резонансное ДТП в Харькове

Вечером 26 октября в Харькове на перекрестке проспекта Гагарина и Одесской автомобиль Infiniti протаранил Chevrolet, поскольку его водитель проигнорировал красный сигнал светофора. За рулем оказался 16-летний парень, именуемый в городе местным "мажором".

Его задержали в порядке 208 статьи Уголовно-процессуального кодекса Украины. Водителю Infiniti грозит до 8 лет тюремного заключения с лишением права водить транспортным средством до трех лет.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта лицами, которое управляют транспортными средствами) УКУ. Следственные действия продолжаются.

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ДТП в Харькове
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