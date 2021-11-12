Резонансное ДТП с детьми в Харькове: водителя-наркомана арестовали под залог в 340 тысяч гривен

ДТП в Харькове / скриншот

Водителю Toyota Land Cruiser Дмитрию Лысенко, который сбил двух 13-летних детей на пешеходном переходе в Харькове, сообщили о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 286-1 УК Украины).

Как сообщает Офис Генерального прокурора, по данным следствия, 11 ноября 34-летний водитель Toyota Land Cruiser проехал на красный свет на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской в Харькове, в результате чего парень и девушка получили травмы.

Установлено, что в момент дорожно-транспортного происшествия мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Киевский районный суд города Харькова избрал меру пресечения водителю. Суд отправил его в СИЗО с возможностью выйти под залог в размере 340 тысяч гривен.

Адвокат водителя отказалась от комментариев, заявив, что защита - объяснений не дает.

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"Продолжается досудебное следствие", - сказала она.

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ДТП в Харькове 11 ноября

В Харькова внедорожник Toyota Land Cruiser въехал в группу людей на пешеходном переходе.

Автомобиль, не реагируя на красный сигнал светофора, протаранил пешеходов на "зебре" и протащил человека на колесе не менее 10 метров.

Происшествие произошло на проспекте Науки в районе перекрестка с улицей Тобольской.

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