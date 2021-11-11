В Харькове Land Cruiser протаранил людей на пешеходном переходе

В результате ДТП травмы получили два человека.
В Харькова внедорожник Toyota Land Cruiser въехал в группу людей на пешеходном переходе.
Видео инцидента 11 ноября появилось в местных Telegram-каналах.
На отснятом очевидцами ролике видно, как автомобиль, не реагируя на красный сигнал светофора, протаранил пешеходов на "зебре" и протащил человека на колесе не менее 10 метров.
Как уточняет издание Status Quo, происшествие произошло вечером, 11 ноября, на проспекте Науки в районе перекрестка с улицей Тобольской.
В результате ДТП травмы получили два человека, оба живы.
На месте происшествия работают правоохранители и медики.
Ранее в Тернопольской области пассажиры, которые воспользовались сервисом BlaBlaCar, попали в жуткую аварию. Водитель микроавтобуса позволил себе "лихачить" на дороге и влетел в фуру. В результате аварии молодая девушка лишилась руки.
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