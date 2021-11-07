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Перебегал сразу 8 полос: в Киеве произошло жуткое ДТП

7 ноября 2021, 21:41

Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть.

авария
ДТП в Киеве / Telegram

В Киеве произошло страшное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек.

Как сообщают Вартові Еспрессо, инцидент произошел в Святошинском районе на проспекте Победы неподалеку от станции метро Житомирская.

По предварительным данным пешеход пытался перебежать проезжую часть проспекта Победы. Стоит отметить, что там целых 8 полос для движения транспорта.

"К сожалению совершенное пешеходом нарушение ПДД стало для него роковым. "На одной из полос он попал под колеса автомобиля Mercedes, говорится в сообщении.

Травмы, которые он получил, оказались несовместимыми с жизнью. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть.

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На месте уже работает следственно-оперативная группа. Они выясняют все окончательные причины и обстоятельства инцидента.

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Как сообщал Главред, 24 октября в Одессе произошло смертельное ДТП. 37-летний житель Одесского района на Dodge Charger сбил ребенка в селе Струмок. В результате, 10-летний мальчик умер.

28 августа в селе Подберезцы вблизи Львова авария с участием грузовика "ДАФ" и трех легковушек стала смертельной для школьницы.

В среду, 3 ноября, под Винницей автомобиль Ford Fusion сбил 13-летнего велосипедиста. Мальчик скончался на месте аварии.

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