В страшной аварии под Кропивницким погибли трое детей: возвращались из соревнований

В аварии погиб и водитель авто / Фото prm

На трассе Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли четыре человека, трое из них – дети.

Трагическая авария произошла ночью 1 ноября, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Произошло столкновение легкового и грузового автомобилей, в результате чего погибли четыре человека, из них три ребенка (2005-го, 2009-го и 2010-го г.р.)", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, дети возвращались из соревнований по карате.

Читайте также"Я – мажор, вы – бомжи": всплыли шокирующие факты о виновнике смертельного ДТП в Харькове"Произошло лобовое столкновение. По предварительной информации, оно произошло после того, как один из водителей выехал на встречку. Дети возвращались из соревнований по карате. Участок трассы не относится к опасным. По нашей информации дети – не родственники между собой. Погиб и водитель", - сообщили сайту "Сегодня" в МВД.

Напомним, недавно в Харькове на перекрестке проспектов Героев Сталинграда и Гагарина случилось масштабное ДТП, жертвой которого стал один человек - 58-летний водитель Chevrolet Aveo погиб на месте. Еще трое пассажиров автомобилей-участников аварии получили травмы различной степени тяжести.