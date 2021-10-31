На Полтавщине произошло масштабное ДТП с участием детей

Все пострадавшие в больнице / НПУ

Утром в последний день октября на трассе Киев – Харьков в Полтавской области случилась страшная авария. Столкнулись бус с пассажирами и два грузовика. В результате были госпитализированы пятеро пострадавших, среди них и дети

По данным отдела коммуникации полиции региона, участниками ДТП стали бус Ford Transit, грузовики Renault и DAF. Пострадавшими оказались пассажиры буса - две женщины, 1983 и 1987 годов рождения и трое несовершеннолетних детей – 2014, 2009, 2015 г. р. Они попали в больницу с травмами разной степени тяжести.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушениях правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесные повреждения средней тяжести у пострадавших.

Виновным в случившемся грозит наказание в виде штрафа (двести-пятьсот необлагаемых минимумов доходов граждан), до двух лет исправительных работ, шести месяцев ареста или до трех лет заключения, одновременно с лишением права управлять авто (на срок до 3 лет) или без него.

Напомним, недавно в Харькове на перекрестке проспектов Героев Сталинграда и Гагарина случилось масштабное ДТП, жертвой которого стал один человек - 58-летний водитель Chevrolet Aveo погиб на месте. Еще трое пассажиров автомобилей-участников аварии получили травмы различной степени тяжести. Также ранее стало известно, что родители виновника в ДТП в разводе. Отец якобы работает на Благовещенском рынке и страдает алкогольной зависимостью, а вот мать живет в Австралии и содержит сына. Именно она и подарила ему дорогостоящую иномарку.