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Жуткое ДТП в Одессе: водитель элитной иномарки насмерть сбил ребенка

25 октября 2021, 16:42
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Травмы оказались настолько тяжелыми, что мальчик скончался на месте трагедии еще до приезда медиков.

Водитель был трезв / НПУ

Накануне, 24 октября, в Одессе произошло смертельное ДТП. 37-летний житель Одесского района на Dodge Charger сбил ребенка в селе Струмок. В результате, 10-летний мальчик умер.

По данным пресс-службы Нацполиции, мальчик ехал на велосипеде по дороге. От полученных травм мальчик скончался на месте трагедии еще до приезда медиков.

Между тем, экспертиза показала, что водитель был трезв.

Как пишет "Сегодня", спикер полиции Одесской области Любовь Гордиевская рассказала, что ребенок осуществил поворот прямо перед машиной.

"Со слов водителя известно, что ребенок на велосипеде поворачивал, совершая маневр прямо перед автомобилем. После этого и произошло ДТП. В ходе следствия будет установлена правдивость этих данных. Назначены экспертизы, которые ответят, в том числе и на вопрос о том, какой была скорость автомобиля", - сказала спикер.

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Дело расследуется по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, ранее в жуткой аварии на Херсонщине причиной которого стал 15-летний подросток, погибли четыре человека. Еще двое пассажиров фатального авто получили травмы разной степени тяжести.

Также ранее ужасная трагедия случилась в Ивано-Франковской области. В Калуше в 19:40 мотоциклист на бешеной скорости влетел в мать и маленького ребенка, которые переходили дорогу по "зебре". От удара 6-летняя девочка умерла по дороге в больницу, а мотоциклист не остановился и не вернулся на место ДТП.

viber
ДТП в Одессе
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