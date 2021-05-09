В кровавом ДТП с участием микроавтобуса погиб ребенок

На трассе Киев-Чоп произошло ДТП

Сегодня на трассе Киев-Чоп произошло кровавое ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля погибли два человека, среди которых ребенок, сообщает управление ГСЧС в Ровенской области.

ДТП с участием Mercedes-Benz Sprinter и Audi произошло в Ровенском районе на трассе Киев-Чоп возле развлекательного заведения Айвенго.

"Спасатели провели деблокирование травмированного водителя из автомобиля Mercedes-Benz Sprinter и мертвого водителя из Audi. Всего погибли два человека (из них один ребенок)", - говорится в сообщении.

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Также пострадал еще один человек в Audi. Таким образом, кроме погибших в аварии еще двое пострадавших. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.