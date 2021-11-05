В салоне была бутылка от алкоголя: в Одессе авто на "зебре" сбило брата и сестру, девочка погибла

Авто копы нашли, а водителя все еще ищут / od.npu.gov.ua

Смертельная авария произошла на Адмиральском проспекте в Одессе. Авто сбило на пешеходном переходе брата и сестру - 15-летняя девочка погибла на месте. Водитель с места ДТП скрылся.

В полиции Одесской области опубликовали видео, на котором видно, как водитель легковушки на огромной скорости маневрирует между другими автомобилями.

Впоследствии водитель не справился с управлением, не успел затормозить и сбил на пешеходном переходе брата с сестрой. Удар был такой силы, что 15-летняя школьница погибла на месте. Ее 21-летнего брата с переломом ноги забрала скорая в больницу.

Смертельное ДТП произошло на Адмиральском проспекте в Одессе 4 ноября / Фото od.npu.gov.ua

После аварии водитель не остановился, чтобы оказать помощь пострадавшим. Он просто сбежал с места ДТП.

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Полиция сразу же ввела операцию Перехват. Авто копы обнаружили, а вот самого водителя все еще ищут. Говорят, в салоне увидели бутылку от алкоголя.

Как сообщал Главред, 3 ноября под Винницей автомобиль Ford Fusion сбил 13-летнего велосипедиста. Мальчик скончался на месте аварии. 60-летний водитель был трезв, теперь следователи выясняют, с какой скоростью он двигался.

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