В салоне была бутылка от алкоголя: в Одессе авто на "зебре" сбило брата и сестру, девочка погибла

После аварии водитель не остановился, чтобы оказать помощь пострадавшим. Он просто сбежал с места ДТП. Его до сих пор разыскивают.
Смертельная авария произошла на Адмиральском проспекте в Одессе. Авто сбило на пешеходном переходе брата и сестру - 15-летняя девочка погибла на месте. Водитель с места ДТП скрылся.
В полиции Одесской области опубликовали видео, на котором видно, как водитель легковушки на огромной скорости маневрирует между другими автомобилями.
Впоследствии водитель не справился с управлением, не успел затормозить и сбил на пешеходном переходе брата с сестрой. Удар был такой силы, что 15-летняя школьница погибла на месте. Ее 21-летнего брата с переломом ноги забрала скорая в больницу.
После аварии водитель не остановился, чтобы оказать помощь пострадавшим. Он просто сбежал с места ДТП.
Полиция сразу же ввела операцию Перехват. Авто копы обнаружили, а вот самого водителя все еще ищут. Говорят, в салоне увидели бутылку от алкоголя.
Как сообщал Главред, 3 ноября под Винницей автомобиль Ford Fusion сбил 13-летнего велосипедиста. Мальчик скончался на месте аварии. 60-летний водитель был трезв, теперь следователи выясняют, с какой скоростью он двигался.
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