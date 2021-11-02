Загорает во дворе и сидит в Сети: появились детали отсидки Зайцевой за смертельное ДТП

Елена Зайцева в зале суда / politeka.net

Стали известны подробности пребывания в Покровском исправительном центре №79 Елены Зайцевой, которую суд признал виновной в смертельном ДТП в Харькове с шестью жертвами.

По словам начальника Покровского исправительного центра №79 Инны Мицюк, Зайцева пребывает с Секторе минимального уровня безопасности с отдельным входом и своим прогулочным двориком, комнатой для приема пищи, душевой, пишет Оbozrevatel.

Свободно передвигаться осужденные могут только по своему дворику, а так их сопровождают младшие инспекторы – на работу, в баню, на обед и так далее.

Отметим, что на опубликованных в Сети фото запечатлено, как Зайцева в летнее время отдыхает во дворе на лавочке с чтивом в руках, принимая солнечные ванны.

/ Facebook А.Заграничной

При этом осужденным разрешают пользоваться интернетом: они могут по Skype общаться с родственниками. Женщины посещают общедоступные сайты (например, новостные ресурсы) – кроме порноресурсов и других запрещенных. Также они не могут пользоваться социальными сетями.

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В случае необходимости медицинской помощи под надзором осужденных отвозят в больницу. Зайцеву возили, например, с простудой в городскую больницу. У осужденных заключены декларации с семейными врачами.

Заключенных записывают в электронную очередь через HELSI, а потом на прием отправляют вместе с сотрудником исправительного центра – осужденные не могут сами заходить к врачу.

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Смертельное ДТП в Харькове

В 2017 году в Харькове произошло резонансное ДТП. Авто Елены Зайцевой вылетело на тротуар.

В аварии погибли шесть человек, еще пятеро - получили травмы. Позже в автошколе, в которой училась Зайцева, обнаружили множество нарушений.

Впоследствии автошколу закрыли. Саму виновницу аварии приговорили к 10 годам лишения свободы.