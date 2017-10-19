Подробности страшного ДТП в Харькове: cписок погибших и задержанная "мажорка" Lexus

19 октября 2017, 07:56

Водитель Lexus 20-летняя студентка Алена Зайцева задержана.

  • Подробности страшного ДТП в Харькове: cписок погибших и задержанная "мажорка" Lexus mediaport.ua
  • Подробности страшного ДТП в Харькове: cписок погибших и задержанная "мажорка" Lexus Facebook.com
  • Подробности страшного ДТП в Харькове: cписок погибших и задержанная "мажорка" Lexus kharkovforum.com
  • Подробности страшного ДТП в Харькове: cписок погибших и задержанная "мажорка" Lexus kharkovforum.com
  • Подробности страшного ДТП в Харькове: cписок погибших и задержанная "мажорка" Lexus facebook.com/anton.gerashchenko
  • Подробности страшного ДТП в Харькове: cписок погибших и задержанная "мажорка" Lexus facebook.com/anton.gerashchenko
  • Подробности страшного ДТП в Харькове: cписок погибших и задержанная "мажорка" Lexus facebook.com/anton.gerashchenko
  • Подробности страшного ДТП в Харькове: cписок погибших и задержанная "мажорка" Lexus facebook.com/anton.gerashchenko
  • Подробности страшного ДТП в Харькове: cписок погибших и задержанная "мажорка" Lexus facebook.com/anton.gerashchenko
  • Подробности страшного ДТП в Харькове: cписок погибших и задержанная "мажорка" Lexus фото: kharkovforum.com

Правоохранители назвали имена некоторых погибших и пострадавших в результате страшной аварии на Сумской в Харькове.

В результате ДТП на перекрестке Сумской и переулка Мечникова погибли 5 человек, еще 6 пострадали (среди них — беременная женщина), сообщили в пресс-службе полиции Харьковщины.

Погибшие:

1) Евтеев Александр Сергеевич, 27 лет

2) Кобисева Нина Львовна, 28 лет

3) Умаева Елена

Доставлены в больницу:

1) Берченко Елена Игоревна, 25 лет

2) Неудачин Юрий Юрьевич, 24 года

3) Нестеренко Оксана Васильевна, 36 лет.

В данный момент правоохранители устанавливают личности еще двух погибших (обе — женщины) и трех пострадавших. Две доставленные в "неотложку" женщины находятся в очень тяжелом состоянии, за их жизни сейчас борются врачи, рассказали в полиции.

По и нформации начальника Главного управления Национальной полиции Олега Беха, "в 20.40 на перекрёстке улицы Сумской и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещённый сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Toureg под управлением мужчины 49 лет. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар улицы Сумской и совершил наезд на 11 пешеходов, пять из которых погибли на месте. Из них — четыре девушки и молодой парень. Остальные были доставлены в медицинские учреждения. Четверо в 4-ю горбольницу, двое — в областную больницу"

"Информация о двух лицах — они находятся в тяжелейшем состоянии", — добавил начальник облуправления полиции.

Водитель Lexus задержана. Ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. 

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 286 — нарушение правил дорожного движения, которое повлекло смерть одного и более лиц. Была ли трезва водитель, в полиции пока не уточняют.

"В настоящее время проводится освидетельствование указанного водителя. Следователями и оперативной группой проводятся все необходимые следственные действия, осмотр места происшествия, изымаются необходимые вещественные доказательства с целью, чтобы уголовное производство в максимально короткий срок было окончено и, безусловно, было открытым перед обществом", — сообщил Бех.

По информации издания NewsRoom, имя харьковчанки, находившейся за рулем Lexus RX 350, под колесами которого погибли пять человек, — Алена Зайцева, 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина. Эту информацию изданию подтвердили несколько источников.

Зайцева — приемная дочь харьковского бизнесмена Василия Зайцева, президента ООО "Группа — Тайфун". В данный момент он является председателем правления и генеральным директором ЧАО "ПТП "Укрэнергочермет", которое работает на рынке энерготехнологий. В 2012 году Зайцев удостоился государственной премии в области науки и техники.

Как сообщил на своей странице в Facebook нардеп Антон Геращенко, девушка управляла автомобилем, записанном на ее отца.

"Задержанной грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Ей также прийдется жить всю свою жизнь с пониманием того, что ее действия привели к гибели шестерых ни в чем не повинных харьковчан. Вот только погибших их семьям это уже никогда не вернёт. Приношу свои соболезнования семьям погибших. Невыносимо жаль, что из-за преступной глупости водителя, нарушившего правила дорожного движения, погибло так много хороших людей", — написал он.

По информации патрульной полиции, Зайцева на месте прошла освидетельствование, которое показало отсутствие алкоголя или наркотиков в крови.

По словам очевидцев, сразу после аварии к девушке приехала "группа поддержки" на двух внедорожниках с луганскими номерами.

Источники в правоохранительных органах отметили, что, несмотря на огромный резонанс, делать выводы о том, кто именно стал виновником трагедии пока еще рано: результаты освидетельствования водителя Volkswagen Touareg могут кардинально изменить картину.

Вторым участником жуткого ДТП оказался 49-летний мужчина, занимающийся розничной торговлей.

По данным украинского Минюста, находившийся за рулем Volkswagen Touareg Геннадий Дронов торгует продуктами питания и табачными изделиями, а также предоставляет в аренду недвижимое имущества. Ранее у мужчины был еще один бизнес, классифицированный как розничная торговля с лотков, однако в 2015 году он закрыл его.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области, в дорожно-транспортном происшествии мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия.

По данным издания, в крови обоих участников аварии не обнаружили следов алкоголя, сейчас они находятся в следственном управлении.

Одна из свидетелей свидетель Татьяна Костырина говорит: "Ее крутило, эту машину. Она перевернулась, упала на крышу. Потом подбежали ребята и начали ее переворачивать. Поставили на колеса". 

"Скрип шин колес и скрежет металла. И это все — я понимаю, что что-то мне летит в лицо. Мне прилетел кусок металла прямо в лицо", — вспоминает свидетель, сообщает ТСН

Пользователи "ХарьковФорума" выложили скриншоты с записи, которую сделала расположенная на здании по Сумской, 5 камера наблюдения. На первом снимке, который был сделан в 20 часов 38 минут 24 секунды, запечатлен пешеходный переход между "градусником" и "Пузатой хатой", в кадре нет ни одной машины.

Три секунды спустя на том месте, где стояли пешеходы, можно разглядеть очертания движущегося автомобиля, а также изумленных свидетелей трагедии. 

Также на странице в Facebook "Харьков City" пользователи опубликовали видео первых секунд после жуткой аварии.

На кадрах видно место аварии, снятого с противоположной стороны улицы. Люди, оказавшиеся на месте, бегут на помощь пострадавшим. Слышно крики о помощи и просьбы вызвать "скорую".

 

Ранее сообщалось в ДТП 11 человек пострадали: 5 граждан погибли, 6 получили травмы различной степени тяжести.

фото: mediaport.ua; видео: TT-info; ТСН 

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