Страшное ДТП в Харькове: Зайцева выплачивает семьям погибших по 30 гривен компенсации

Зайцева осуждена на 10 лет / УНИАН

Елена Зайцева, которую осудили за совершение смертельного ДТП в Харькове в октябре 2017 года, продолжает выплачивать семьям погибших компенсацию.

Светлана Виниченко, у которой в ДТП погиб единственный сын Александр рассказала, что подобные выплаты от Зайцевой - "издевки".

"Мне периодически поступают от Зайцевой выплаты — по 30, по 40 гривен. Не регулярно, каждые два-три месяца. Я считаю это издевкой. Каждый раз, когда я вижу эти суммы, у меня начинается истерика. Лучше ничего не надо. Кроме того, с 30 гривен положено заплатить еще и налог, 7 гривен", — рассказала женщина, передает Сегодня.

Виниченко в свою очередь подчеркнула, что для нее главное – это живая память о сыне.

Как рассказала женщина, многие знакомые часто приезжают к могиле парня в Сумы.

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Адвокат потерпевших Лариса Матвеева добавила, что, выплачивая мизерные суммы, Зайцева вряд ли раскаивается.

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Жуткое ДТП в Харькове

В 2017 году в Харькове произошло резонансное ДТП. Авто Елены Зайцевой вылетело на тротуар.

В аварии погибли шесть человек, еще пятеро - получили травмы. Позже в автошколе, в которой училась Зайцева, обнаружили множество нарушений.

Впоследствии автошколу закрыли. Саму виновницу аварии приговорили к 10 годам лишения свободы.