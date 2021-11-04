В Одессе водитель наехал на людей и сбежал с места ДТП

Свидетели аварии сразу вызвали полицию и скорую помощь. Однако девушка скончалась от полученных травм.
В Одессе на Адмиральском проспекте произошла смертельная авария - известно, что водитель скрылся сразу после наезда на людей, сообщает Telegram-канал Новини.LIVE Odesa.
Авария произошла вечером в четверг, 4 ноября.
"Водитель машины Opel сбил девушку и парня, когда те переходили дорогу. Виновник аварии сразу скрылся с места происшествия, но не заметил, что номер его машины отвалился", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшие – брат и сестра.
Свидетели аварии сразу вызвали полицию и скорую помощь. Однако девушка скончалась от полученных травм. Парня, по информации издания, госпитализировали с переломом ноги.
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На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности, управляющих транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Позднее в полиции сообщили, что объявленный в розыск автомобиль обнаружен брошенным на улице Лунина. План "Перехват" по городу отменили. Поиски водителя продолжаются.
Напомним, недавно в Харькове на перекрестке проспектов Героев Сталинграда и Гагарина случилось масштабное ДТП, жертвой которого стал один человек - 58-летний водитель Chevrolet Aveo погиб на месте. Еще трое пассажиров автомобилей-участников аварии получили травмы различной степени тяжести. Также ранее стало известно, что родители виновника в ДТП в разводе. Отец якобы работает на Благовещенском рынке и страдает алкогольной зависимостью, а вот мать живет в Австралии и содержит сына. Именно она и подарила ему дорогостоящую иномарку.
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