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Спешили домой отпраздновать победу: подробности гибели детей и их тренера в ДТП под Кропивницким

1 ноября 2021, 17:12

Отец одного из юношей ехавший сзади избил водителя грузовика, в который врезалась легковушка с детьми.

Место ДТП на трассе в Кировоградской области / ГСЧС

На трассе Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье в ночь на 1 ноября произошла авария с участием легковушки и грузовика, в результате которой погибли тренер по каратэ Руслан Тодорашко и трое его воспитанников 11, 12 и 16 лет. Они возвращались с чемпионата Украины, который проходил в Виннице.

Как рассказал водитель грузовика, столкнувшийся с легковушкой, он всеми усилиями пытался избежать столкновения. "Мне некуда было съехать, чтобы избежать столкновения. Возможно, водитель машины заснул, не знаю...", говорится в материале "Обозреватель".

У водителя фуры травмирован глаз, но не в результате аварии. Оказалось, что позади, в следующем автомобиле, ехал отец одного из ребят. Фактически авария произошла на его глазах. Сразу после столкновения в шоковом состоянии мужчина выбежал из авто, набросился на водителя грузовика и избил его.

В Детско-юношеской спортивной школе №2 Кривого Рога до сих пор не могут прийти в себя от страшной новости. Все погибшие – воспитанники местной школы.

"Они возвращались с чемпионата Украины по киокушинкай каратэ, который проходил в Виннице. Руслан – опытный тренер, воспитал много спортсменов, среди них и мастера спорта, и кандидаты. Детки очень хорошие… Очень тяжело", – рассказали в администрации.

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В ДЮСШ также добавили, что 12-летняя Анастасия Улитко, находившаяся в момент аварии на заднем сидении, заняла первое место на чемпионате и очень хотела домой, чтобы отпраздновать победу.

Анастасия Улитко (фото с турнира в Очакове) / Facebook Руслана Тодорашко

16-летний Данил Перец, несмотря на юный возраст, уже был судьей Национальной федерации киокушинкай каратэ, но и сам не прекращал выступать.

Данил Перец / Facebook Руслана Тодорашко

Еще один погибший в ДТП – Артем Куропятник.

Артем Куропятник / коллаж из фото Артема и тренера

За несколько часов до аварии юный каратист оставил публикацию в своем инстаграме, что проиграл чемпионат Украины. К сожалению, это оказалось не самым страшным.

Артем Куропятник последний раз вышел в сеть после соревнований / Instagram Артема Куропятника

Президент Национальной федерации киокушинкай каратэ Александр Гончаренко рассказал журналистам "Обозревателя", что по его информации Руслан Тодорашко заснул за рулем.

"Такая трагедия случилась... Заснул за рулем и вылетел на встречку... Хороший был человек. Руслан – судья международной категории, подготовил призеров чемпионата Европы. Мы готовимся выезжать в Кривой Рог, завтра будут похороны", – сообщил Гончаренко.

По факту смертельного ДТП полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Однако, как неофициально говорят правоохранители, виновник ДТП уже ни за что не ответит – потому что и сам погиб.

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ДТП новости Кривого Рога новости Украины
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