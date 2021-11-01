Трое детей и их тренер погибли мгновенно: выяснились детали жуткого ДТП под Кропивницким

Водитель фуры не успел среагировать / скриншот с видео

В трагической аварии, которая произошла ночью на дороге между Кропивницким и Кривым Рогом, погибли четыре человека, трое из них – дети.

В легковой автомобиль, который вез подростков домой из соревнований, врезался грузовик, пишет "ТСН".

Столкновение было лоб в лоб

На дороге до сих пор лежат обломки и разбросанные вещи погибших. Предварительно известно, легковушка и грузовик ехали навстречу, и легковушка внезапно съехала со своей полосы на встречную. Столкновение было лоб в лоб, говорит и водитель фуры, который находится в шоковом состоянии.

По его словам, он видел легковушку, когда та неожиданно вылетела на встречную, но избежать столкновения не удалось.

Кадр с места аварии / скриншот с видео

"Из Кировограда они ехали, вылезли на встречную полосу мою, а перед ними шла машина еще своей полосой. Я дождался пока эта машина пройдет и пыталась от него уйти на его полосу. А он в последний момент из обочины вырвал и улетел в меня", — рассказал водитель.

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Все, кто ехал в легковушке - погибли на месте

Это трое юных спортсменов, занимавшихся каратэ – им было 16, 14 и 12 лет. За рулем находился 46-летний водитель, их тренер. Вроде бы он вез их из спортивных соревнований.

Дети занимались каратэ / скриншот с видео

Позади, в следующем автомобиле, ехал отец одного из ребят. Фактически авария произошла на его глазах. Сразу после столкновения в шоковом состоянии мужчина выбежал из авто, набросился на водителя грузовика и избил его.

Все погибшие – жители Кривого Рога. Пока это все, что о них известно. Правоохранители открыли уголовное производство и назначили ряд экспертиз, чтобы выяснить, можно ли было избежать столкновения. Также ищут возможных свидетелей ДТП.

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