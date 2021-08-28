Масштабное ДТП близ Львова: грузовик столкнулся с тремя автомобилями, погиб ребенок

Столкнулись четыре автомобиля / НПУ

Ужасное ДТП произошло в субботу, 28 августа, в селе Подберезцы вблизи Львова. Авария с участием грузовика "ДАФ" и трех легковушек стала смертельной для школьницы.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, с места аварии в больницу госпитализировали четырех пострадавших, среди них была 11-летняя девочка. Но медики не смогли ее спасти.

Правоохранители предполагают, что водитель грузовика с полуприцепом, которым оказался 64-летний житель Стрыйского района, совершил столкновение с "Хондой", которой управлял 48-летний житель Тернополя.

Таким образом "ДАФ" выехал на встречку, где столкнулся с "Мицубиси", за рулем которого был 48-летний житель Дублян и "Мерседесом Спринтером". Последний перевозил прицеп с автомобилями. За рулем "Мерседеса" был житель Бурштына Ивано-Франковской области.

В больницу попали водитель и пассажирка "Хонды", водитель "Мицубиси" и его 11-летняя пассажирка.

Специалисты проводят расследование.

Напомним, трагическое ДТП в субботу, 28 августа, произошло на Клочковском спуске в Харькове. Автомобиль сбил наездницу с конем. Впоследствии, животное умерло. Машина сильных повреждений не получила. Известно о разбитом лобовом стекле и некоторых вмятинах на передней части машины.