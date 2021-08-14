"Нога перевернута и рука вплоть позади": появились подробности смертельного ДТП с копами на Одесчине

В аварии скончались трое копов / ТСН

В Одесской области 13 августа произошло ужасное ДТП с участием полицейских, в результате которого погибли трое копов. Авто, на котором ехали стражи порядка, слетело в кювет и перевернулось. Чудом выжил только один из четырех пассажиров, который сидел на заднем сиденье. Он в реанимации.

Как говорится в сюжете ТСН, причины аварии выясняют специалисты ГБР начало расследование.

На кадрах с камеры видеонаблюдения на столбе возле места ДТП показаны последние секунды перед аварией. Известно, что одесские оперативники возвращались из командировки из Измаила. На въезде в село Заря авто резко ушло вправо и слетело с трассы. При этом, асфальт был ровным и без выбоин, а скорость умеренная. По предварительным данным, водитель заснул за рулем.

Машину ударило в бетонную конструкцию. Таким образом, люди оказались заблокированными внутри.

"Сын мой заглянул в машину и там задний, где сидел, его нога была перевернута и рука вплоть позади, он его вытащил, он был жив, он так кричал", - рассказала местная жительница Надежда Полторак.

Реклама

Медики утверждают, что состояние выжившего тяжелое, но стабильное

"Он поступил в тяжелом состоянии, был поднят сразу в реанимационное отделение. Приняты все необходимые меры, работали врачи, анестезиологи, хирурги", - отметил и.о. главного врача Саратской больницы Роман Балан.

По данным областной полиции среди погибших - 38-летний Игорь Ольховский, 45-летний Сергей Маковецкий и 26-летний Александр Братинов.

Напомним, ранее в селе Мохнатин Новобелоуской ОТГ произошло жуткое ДТП. Легковой автомобиль въехал в частный дом. В ДТП погибли двое мужчин. Авария произошла вечером. Девушка 2003 года рождения, которая управляла транспортным средством, не справилась с управлением. Впоследствии машина влетела в частный дом.