Жуткое ДТП на Одесчине: на месте аварии скончались трое копов

Один коп травмирован.
Жуткая авария произошла в Одесской области, которая стала смертельной для троих полицейских.
Сотрудники Управления уголовного розыска ехали на служебном автомобиле из Татарбунар в Сарату и слетели в кювет. Один правоохранитель выжил, но он травмирован.
Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает региональное управление Нацполиции.
ДТП произошло в селе Заря.
Сведения о дорожно-транспортном происшествии уже внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
Делом будут заниматься сотрудники Государственного бюро расследований.
Напомним, в пятницу, 13 августа, водитель BMW слетеле в кювет на Волыни. Он скончался на месте, а 17-летний парень, который ехал с ним, попал в реанимацию с многочисленными травмами.
Также ранее в селе Мохнатин Новобелоуской ОТГ произошло жуткое ДТП. Легковой автомобиль въехал в частный дом. В ДТП погибли двое мужчин. Авария произошла вечером. Девушка 2003 года рождения, которая управляла транспортным средством, не справилась с управлением. Впоследствии машина влетела в частный дом.