Жуткое ДТП на Одесчине: на месте аварии скончались трое копов

Машина слетела в кювет / НПУ

Жуткая авария произошла в Одесской области, которая стала смертельной для троих полицейских.

Сотрудники Управления уголовного розыска ехали на служебном автомобиле из Татарбунар в Сарату и слетели в кювет. Один правоохранитель выжил, но он травмирован.

Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает региональное управление Нацполиции.

ДТП произошло в селе Заря.

Сведения о дорожно-транспортном происшествии уже внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

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Делом будут заниматься сотрудники Государственного бюро расследований.

Напомним, в пятницу, 13 августа, водитель BMW слетеле в кювет на Волыни. Он скончался на месте, а 17-летний парень, который ехал с ним, попал в реанимацию с многочисленными травмами.

Также ранее в селе Мохнатин Новобелоуской ОТГ произошло жуткое ДТП. Легковой автомобиль въехал в частный дом. В ДТП погибли двое мужчин. Авария произошла вечером. Девушка 2003 года рождения, которая управляла транспортным средством, не справилась с управлением. Впоследствии машина влетела в частный дом.