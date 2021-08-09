Всему виной патрульный: под Харьковом коп взмахом жезла устроил аварию

Патрульный останавливал нарушителя ПДД / Скриншот

В Песочине на Харьковщине произошло "курьезное" ДТП. Патрульный взмахнул жезлом, чтобы остановить авто нарушителя ПДД, но случайно устроил аварию.

Видео инцидента появилось в Telegram-канале "Труха".

На кадрах видно, как полицейский взмахом жезла дает команду водителю-нарушителю остановиться. Тот начинает съезжать на обочину и врезается в другое авто, несущееся на бешенной скорости.

В комментариях люди начали винить копа, так как он останавливал авто, которое двигалось во втором ряду.

Напомним, в Хмельницкой области на огромной скорости столкнулись две легковушки - Dacia Logan и Mersedes. В результате ДТП погибли три человека, в том числе и 3-летний ребенок. Виновник аварии - инспектор патрульной полиции Хмельницкого.

Также ранее в селе Мохнатин Новобелоуской ОТГ произошло жуткое ДТП. Легковой автомобиль въехал в частный дом. В ДТП погибли двое мужчин. Авария произошла вечером. Девушка 2003 года рождения, которая управляла транспортным средством, не справилась с управлением. Впоследствии машина влетела в частный дом.