Смертельное ДТП на Волыни: машину разорвало на части, а водитель скончался на месте

Машина слетела в кювет на повороте / НПУ

Смертельное ДТП произошло в пятницу, 13 августа, около семи утра на Волыни между селами Войница и Холопичи Владимир-Волынского района. В аварии погиб водитель автомобиля.

Как сообщили в полиции Волынской области, водитель BMW не справился с управлением, так как на повороте не учел ситуацию на дороге и съехал в левый кювет. В итоге машина влетела в дерево, а от полученных травм он скончался на месте.

Кроме водителя в машине был 17-летний пассажир. Его в тяжелом состоянии с различными травмами доставили в реанимацию.

Следователи уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть.

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Напомним, ранее в Хмельницкой области на огромной скорости столкнулись две легковушки - Dacia Logan и Mersedes. В результате ДТП погибли три человека, в том числе и 3-летний ребенок. Виновник аварии - инспектор патрульной полиции Хмельницкого.

Также ранее в селе Мохнатин Новобелоуской ОТГ произошло жуткое ДТП. Легковой автомобиль въехал в частный дом. В ДТП погибли двое мужчин. Авария произошла вечером. Девушка 2003 года рождения, которая управляла транспортным средством, не справилась с управлением. Впоследствии машина влетела в частный дом.