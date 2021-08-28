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Смертельная авария в Харькове: машина сбила наездницу, лошадь погибла

28 августа 2021, 16:19
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Девушку госпитализировали в больницу, а животное скончалось на месте.

Авария произошла ночью / НПУ

Трагическое ДТП в Харькове. Автомобиль сбил наездницу с конем. Впоследствии, животное умерло.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области, авария случилась в субботу, 28 августа, на Клочковском спуске.

"24-летнюю пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где после оказания медицинской помощи отпустили домой. Конь скончался на месте происшествия", - указано в сообщении.

Автомобиль сильных повреждений не получил. Известно о разбитом лобовом стекле и некоторых вмятинах на передней части машины.

Детали происшествия устанавливают специалисты.

Напомним, ранее в Одессе упал на мостовую конь, запряженный в карету, и травмировал ногу. По данным правоохранителей, владелец не удостоверился в безопасности для движения животного. А очевидцев возмутил тот факт, что мужчина пытался поднять животное, не распрягая его. Неравнодушные граждане просили хозяина прекратить издевательство над животным. Однако тот их проигнорировал.

Также ранее Верховная Рада проголосовала за чрезвычайно важный законопроект, касающийся защиты бездомных и диких животных. Благодаря ему можно будет забыть о фото с обезьянкой, ведь теперь будет запрещено не только издеваться над животными, но и использовать их для бизнеса.

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