В Одессе лошадь упала на брусчатку: люди в возмущении, на хозяина животного составили админпротокол

Хозяин пытался поднять коня не распрягая его / Скриншот

В Одессе упал на мостовую конь, запряженный в карету, и травмировал ногу.

Как сообщили в патрульной полиции Одесской области, инцидент произошел на улице Греческой, когда конь двигался в направлении Пушкинской.

По данным правоохранителей, владелец не удостоверился в безопасности для движения животного.

А очевидцев возмутил тот факт, что его мужчина пытался поднять животное, не распрягая его. Неравнодушные граждане просили хозяина прекратить издевательство над животным. Однако тот их проигнорировал.

Люди, увидевшие, что конь травмировал ногу, вызвали копов.

Реклама

Правоохранители составили на владельца животного админпротокол из-за жестокого обращения с лошадью, но не изъяли ее у горе-хозяина.

После этого в Сети появилось видео, на кадрах которого видно, что у животного были стерты подковы, что и могло послужить причиной падения.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за чрезвычайно важный законопроект, касающийся защиты бездомных и диких животных. Благодаря ему можно будет забыть о фото с обезьянкой, ведь теперь будет запрещено не только издеваться над животными, но и использовать их для бизнеса.

Ожидается, что законопроект о защите животных, который очень долго ждали, уже скоро вступит в силу. Отныне за жестокую эксплуатацию животных накажут не только гривной, но и тюрьмой.