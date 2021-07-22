Фото с обезьянкой и покатушки на пони уходят в прошлое: что изменит законопроект о защите животных

Верховная Рада приняла закон, который защитит права животных. / Униан

Ранее в этом месяце Верховная Рада проголосовала за чрезвычайно важный законопроект, касающийся защиты бездомных и диких животных. Благодаря ему можно будет забыть о фото с обезьянкой, ведь теперь будет запрещено не только издеваться над животными, но и использовать их для бизнеса.

Ожидается, что законопроект о защите животных, который очень долго ждали, уже скоро вступит в силу. Отныне за жестокую эксплуатацию животных накажут не только гривной, но и тюрьмой, говорится в сюжете ТСН.

"Нельзя оскорблять, издеваться, нельзя создавать ему некомфортные условия. Если эти издевательства приводят к тому, что животное получит увечье и может погибнуть, то эти люди могут попасть даже в тюрьме", – говорит адвокат Лаврентий Царук.

Впрочем, предпринимателей тюрьма не пугает. Горе-бизнесмены нового законопроекта не боятся. Когда документ вступит в силу только тогда, возможно, отпустят животных, акцентируют внимание в сюжете.

Киев, к слову, не единственное место, где зарабатывают на животных. С наступлением сезона отдыха в курортные города съехались змеи, крокодилы, пони, обезьянки и попугаи. В Сети появилось видео, как на Азовском побережье в Кирилловке павлинов после окончания рабочего дня просто запихнули в коробок. Сняли очевидцы издевательства над ослом: на курорте животное водят на пляже в 35-градусную жару, а также заставляют катать на себе людей.

Реклама

"Запретным действием считается организация фотосъемок или содержания диких животных в различных ресторанах или отелях. Наказывается до восьми лет лишения свободы. Административный штраф – до 8500 гривен", – добавил адвокат Царук.

Он советует: если вы стали свидетелем жестокого обращения с животными, то нужно сделать фотодоказательство, найти как можно больше свидетелей и написать заявление в полке.

Читайте такжеНа Одесчине пьяный ради "развлекухи" расправился с животными – СМИ

Ранее мы писали, что на одесском побережье появились "домашние" лисицы. Они обитают в камнях поселка Фонтанка, что в 30 километрах от города. Отмечается, что местные жители подгодовывают лисиц, поэтому животные с каждым днем становятся более прирученными и подходят прямо к людям.