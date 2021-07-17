Табу на фуа-гра и запрет на выгул без намордника: в Украине приняли новые правила содержания животных

Подарить домашнее животное теперь будет нельзя / Фото pixabay.com

Верховная Рада приняла закон, который внедряет новые нормы содержания животных и обращения с ними. Таким образом в Украине повысят штрафы за жестокое обращение с животными, а также запретят оставлять животных в одиночестве в закрытом авто при температуре воздуха более +20 градусов и дарить домашних животных в качестве призов, наград или премий.

Документ поддержали 285 нардепов, он вносит изменения в ряд законов Украины, передает пресс-служба парламента.

Кому нельзя содержать животных в Украине

Прежде всего, в Украине запретили содержать животных ряду лиц. В частности, тем гражданам, в отношении которых применялось административное взыскание или меры воздействия за жестокое обращение с животными. Запрет будет действовать в течение года со дня вступления в законную силу постановления о взыскании.

Также не смогут иметь домашнего питомца те украинцы, которых привлекали к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными или которые были освобождены от уголовной ответственности и если производство по делу закрыто по нереабилитирующим обстоятельствам.

Что запрещено владельцам домашних питомцев

Попрошайничать с животными;

Оставлять животное в закрытом салоне автомобиля при отсутствии в нем человека при температуре воздуха более +20ºС и меньше +5;

Убивать животных для регулирования численности бездомных животных;

Использовать животных в качестве мишени при обучении стрельбе или в соревнованиях по стрельбе;

Использовать для работы больных, раненых, беременных в последней трети беременности или недокормленных животных;

Использовать в работе с животными снаряжения и другие средства, которые могут привести к травмированию, увечьям или гибели животных;

Содержать животных в помещениях, в которых проводится убой животных или в которых находятся туши забитых животных;

Насильно кормить животных, кроме кормления с лечебной или профилактической целью. В частности, запрещается осуществление деятельности по разведению и выращиванию гусей и уток для получения фуа-гра (жирной печени);

Потрошить, осмаливать, снимать кожу, коптить, отделять части и так далее до прекращения сердцебиения животного;

Дарить домашних животных в качестве призов, награды или премии;

Причинять домашним животным боль, страдания;

Дрессировать животных способом, наносящим вред здоровью животного и его общему состоянию;

Убивать животных путем утопления, удушения, использования электрического тока и веществ, приводящих к отравлению;

Замуровывать животных в подвальных помещениях;

Оставлять домашнее животное привязанным, если длина привязи составляет менее 20 метров, кроме собак, выполняющих сторожевые функции, для которых такая длина должна составлять не менее 10 метров;

Независимо от длины привязи запрещается оставлять животное без возможности укрыться в помещении, сооружении и т.п., привязанным под действием прямых солнечных лучей при температуре воздуха более + 20ºС или меньше 0 ° С;

Оставлять домашнее животное привязанным без присмотра в общественных местах или местах скопления людей (вблизи остановок, магазинов и т.д.), а также привязывать животных к транспортным средствам и принуждать к бегу за моторными транспортными средствами;

Содержать в заведениях общественного питания, ночных клубах, гостиницах, оздоровительных учреждениях и других непригодных для показа диких животных общественных местах, а также в квартирах, частных домах, приусадебных, садовых участках медведей, львов, тигров, кабанов, крокодилов, волков, больших и ядовитых змей, хищных птиц, других животных, которые представляют угрозу для людей или видов животных, занесенных в Красную книгу и в Список II Бернской конвенции;

Использовать животных для рекламы в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания;

Предоставлять фотоуслуги с дикими животными, кроме зоопарков, цирков и дельфинариев;

Пропагандировать жестокое обращение с животными.

Ограничения относительно выгула собак

Согласно закону, выгуливать собак и других домашних животных, которые могут представлять опасность для жизни или здоровья человека, вне места постоянного содержания таких животных можно только при наличии поводка.

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Если порода собаки включена в Перечень опасных пород, утвержденный Кабинетом министров Украины, то на животном во время выгула должен быть намордник.

Кроме того, на домашнем животном обязательно должен быть ошейник с идентифицирующими пометками.

Ответственность за жестокое обращение с животными

За жестокое обращение с животными (в том числе бездомными) применяется уголовная ответственность.

Если данное действие было совершено умышленно и привело к увечью или гибели животного, а также за натравливание животных друг на друга или других животных, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий – применяется штраф от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Те же действия, совершенные в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего, наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Действия, совершенные с особой жестокостью или в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего, или в отношении двоих и более животных, или повторно, или группой лиц, или совершенные активным образом - наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Как известно, случаи жестокого обращения с животными - это далеко не редкость в Украине. Например, в Днепре произошел жуткий случай - 12 иностранцев из Нигерии во время празднования дня рождения перерезали горло трем козам, а потом бросили их в костер. Одну козу чудом удалось спасти.

В городе Белгород-Днестровский на территории частных гаражей неизвестный злоумышленник жестоко расправился с бродячими собаками. По непроверенным данным, мужчина был пьян и поиздевался над животными ради развлечения. Мужчина расстрелял собак, один пес найден мертвым, а еще один – раненым.