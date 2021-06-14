В Днепре иностранцы во время "вечеринки" перерезали горло козам и бросали их в костер

В Днепре нигерийцы перерезали горло козам / gigamir.net

В Днепре произошел жуткий случай - 12 иностранцев с Нигерии во время празднования дня рождения, перерезали горло трем козам, а потом бросили их в костер, сообщили ТСН.ua в пресс-службе патрульной полиции в Днепропетровской области. Одну козу чудом удалось спасти.

В Сети появилась информация о том, что на одном из городских пляжей граждане Нигерии убивали и сжигали коз. Отдыхающие на водоеме услышали крики животных и вызвали полицию. Впоследствии на место инцидента приехал наряд спецподразделения "ТОР".

"На пляже полицейские обнаружили 12 человек. Они объяснили, что празднуют день рождения. На месте также нашли три обжаренные туши коз без голов и одного живого связанного козла. Граждан Нигерии задержали и доставили в отделение полиции", — рассказали в пресс-службе патрульной полиции области.

Там также подчеркнули, что "вечеринка" для нигерийцев может обернуться вполне серьезными последствиями, поскольку квалифицировать инцидент можно как жестокое обращение с животными.

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Позже стало известно, что 11 граждан Нигерии, которые резали и жарили коз прям на городском пляже, уже задержали.

Душераздирающие крики из кустов на городском пляже услышали люди, которые пришли к воде. Они сразу вызвали полицию. На тот момент три козы уже жарились на огне.

"На месте находится 11 граждан Нигерии. Они объяснили, что у одного из них сегодня у матери день рождения, поэтому решили указанных коз приготовить в честь праздника. Они студенты высших учебных заведений Днепра: Медицинская академия, Альфреда Нобеля, металлургической академии", — рассказали правоохранители.

Мама в праздничной трапезе не участвовала. Участников теперь допрашивают полицейские. Задержанным участникам трапезы — от 18 до 24 лет. Живых коз купили в соседнем селе, а на городской пляж приехали из-за живописной местности. Чудом не попало в огонь только одно животное.

Претензии полицейских спровоцировали агрессию у задержанных. Они не понимали причины задержания. Впрочем, в итоге одно животное освободили.

Задержанных иностранцев после беседы отпустили. Накажут ли их за такой пир, покажет проверка. Готовить домашних животных законом не запрещено, однако способ и место приготовления могут указать на жестокое обращение с животными или хулиганство в общественных местах.

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