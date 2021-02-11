На Одесчине живодер распял на кресте кота / Flickr / Planetnd

Сотрудники Главного управления Национальной полиции по Одесской области расследуют живодерское происшествие в одном из сел Подольского района. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на специальную линию 102 обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что посреди улицы в селе к деревянному кресту гвоздями прибит мертвый кот.

На Одесчине живодер распял на кресте кота / Flickr

На месте отработала следственно-оперативная группа Подольского районного управления полиции. Правоохранители опросили жителей ‒ для того, чтобы установить личности живодеров.

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