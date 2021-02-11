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На Одесчине живодер распял на кресте кота

11 февраля 2021, 16:35
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В Подольском районе Одесской области в одном из сел местная жительница прямо на улице среди бела дня обнаружила прибитое к кресту животное.

На Одесчине живодер распял на кресте кота / Flickr / Planetnd

Сотрудники Главного управления Национальной полиции по Одесской области расследуют живодерское происшествие в одном из сел Подольского района. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на специальную линию 102 обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что посреди улицы в селе к деревянному кресту гвоздями прибит мертвый кот.

На Одесчине живодер распял на кресте кота / Flickr

На месте отработала следственно-оперативная группа Подольского районного управления полиции. Правоохранители опросили жителей ‒ для того, чтобы установить личности живодеров.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • В июне 2017 года Верховная Рада одобрила законопроект №5119-1 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внедрения гуманного отношения к животным). Законом за жестокое обращение с животными введена уголовная ответственность, злоумышленникам грозит до восьми лет тюрьмы.
  • Позднее эколог и директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко рассказывал, как в Украине можно добиться наказания живодеров.
коты новости Украины новости Одессы
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