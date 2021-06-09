"Забил до смерти кота": полицейского с Хмельнитчины обвинили в пытках

Сотрудника конвойной службы полиции обвинили в издевательствах над котом / pexels.com

Пресс-секретарь Каменец-Подольского управления полиции Татьяна Чубар сообщила, что во время мониторинга соцсетей в одной из местных групп в Instagram нашла видео, на котором запечатлены издевательства над котом. По предварительным сведениям, после пыток кот не выжил.

В пытках над животным подозревают сотрудника роты конвойной службы, которая подчиняется Главному управлению Нацполиции в Хмельницкой области, рассказала спикер tsn.ua.

По словам собеседницы, в отношении сотрудника полиции начато служебное расследование. Чубар добавила, что видео, на котором засняты издевательства над животным, отправили на исследование.

"Во время мониторинга соцсетей я обнаружила видео издевательства над животным, которое опубликовали в одной из местных групп в Instagram. Мы сразу зарегистрировали этот факт в журнале единого учета заявлений и сообщений. Будет проведена проверка по этому поводу ... ", – поделилась пресс-секретарь.

Журналисты узнали, что коллеги считают подозреваемого адекватным сотрудником.

Ранее в Сеть попало видео, на котором запечатлено, как мужчина гладил серого кота, а потом ударил кулаком по голове. После удара кот оказался в полуобморочном состоянии и длительное время не двигался. Потом злоумышленник проверил, жив ли кот, и продолжал его гладить.

"Вот вырубил. Ты жив? Встань…", – говорил мужчина.

Правоохранителя обвинили в издевательствах над котом / Скриншот

Позже в Telegram появилась информация, что мужчину попросили временно подержать у себя кота. Кот якобы чем-то помешал мужчине, и из-за этого он его сильно побил. Предварительно известно, что животное не выжило.

Читайте такжеНа Закарпатье нашли замученным котенка: "постарались" детиПосле этого в мессенджере поделились, что злоумышленник – полицейский роты конвойной службы из Хмельницкой области.

Напомним, в Украине за жестокое обращение с животным грозит уголовная ответственность – это ст. 299 Уголовного кодекса. Если в результате жестокое обращения животное погибло, злоумышленника суд может арестовать на шесть месяцев или наказать ограничением свободы на срок до трех лет.