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На одесском побережье появились "домашние" лисицы: животные совершенно не боятся людей

23 июня 2021, 16:22
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Дикие животные приветствуют отдыхающих на Черном море. Они обитают в камнях поселка Фонтанка.

Лисицы на Черном море
Лисицы на Черном море отдыхают вместе с людьми/ Facebook

На побережье Черного моря вблизи Одессы отдыхающие и местные жители заметили весьма приветливых лисиц, которые совершенно не пугаются людей.

В Сети появились милые фото животных, которых крупным планом запечатлел местный фотограф.

Дикие животные обитают в камнях на окрестностях Фонтанки, что в 30 километрах от города. Также лисиц уже видели в Лузановке, Крыжановке и на Даче Ковалевского.

Отмечается, что местные жители подгодовывают лисиц, поэтому животные с каждым днем становятся более прирученными и подходят прямо к людям.

Более того, они позирует перед объективами фотокамер.

Вместе с этим, директор Одесского зоопарка Игорь Беляков предостерегает население не приручать лисиц, так как это, по его словам, не только умные, но и хитрые животные, которые способны приспосабливаться к разным условиям жизни.

"Неизвестно чем все это закончится. Приучить их к контакту с людьми очень нехорошо. Исходя из интересов самой лисы, лучше ее не приручать. Так мы только сделаем медвежью услугу дикому зверю", - рассказал Беляков в комментарии местному изданию Думская.

Позицию директора зоопарка поддерживают и некоторые пользователи Сети, которых возмутило фото лисы с ребенком. Люди говорят, что они могут страдать бешенством и поэтому быть такими дружелюбными.

  • Лисицы у Черного моря
    Лисицы у Черного моря Facebook
  • Лисицы у Черного моря
    Лисицы у Черного моря Facebook
  • Лисицы у Черного моря
    Лисицы у Черного моря Facebook
Напомним, побережье Азовского моря оккупировали пресмыкающиеся. Их развелось очень много, они не дают нормально отдохнуть туристам.

В Сети публикуют фото и видео, на которых запечатлено не самое приятное соседство на побережье Приморского Посада.

По мнению местных жителей, после того, как построили ветряки, птицы, которые раньше ели змей, теперь боятся летать рядом. Это благоприятно влияет на размножение змей на территории.

Черное море Лиса новости Одессы
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